https://ria.ru/20221011/primore-1822982933.html

НКО Приморья могут получить субсидии на издательские проекты

НКО Приморья могут получить субсидии на издательские проекты - РИА Новости, 11.10.2022

НКО Приморья могут получить субсидии на издательские проекты

Некоммерческие организации Приморья могут получить субсидию в размере до 1 миллиона рублей на издательские проекты, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:50

2022-10-11T04:50

2022-10-11T04:51

приморский край

россия

субсидии

культура

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Некоммерческие организации Приморья могут получить субсидию в размере до 1 миллиона рублей на издательские проекты, сообщает правительство региона.НКО могут подать одну или несколько заявок для участия в конкурсе до 24 октября включительно. В министерстве должны рассмотреть документы в течение пяти рабочих дней после этой даты. Отобранные специалистами проекты оценит конкурсная комиссия. Организации, издательские проекты которых наберут наибольшее количество баллов, станут победителями.В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства с помощью увеличения к 2027 году охвата населения региона культурными мероприятиями, которые проводятся за счет средств краевого бюджета, до 63,2 тысячи человек в год. Также среди целей госпрограммы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранение и пополнение архивных фондов региона.

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приморский край, россия, субсидии, культура