04:50 11.10.2022 (обновлено: 04:51 11.10.2022)
НКО Приморья могут получить субсидии на издательские проекты
Власти Приморья: НКО могут получить до одного миллиона рублей на издательские проекты
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники издательства работают над производством печатной продукции в типографии
Сотрудники издательства работают над производством печатной продукции в типографии. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Некоммерческие организации Приморья могут получить субсидию в размере до 1 миллиона рублей на издательские проекты, сообщает правительство региона.
"Министерство культуры и архивного дела Приморского края объявило конкурсный отбор среди некоммерческих организаций. Победители получат до 1 миллиона рублей краевых средств на осуществление издательской деятельности в 2022 году", - говорится в сообщении.
НКО могут подать одну или несколько заявок для участия в конкурсе до 24 октября включительно. В министерстве должны рассмотреть документы в течение пяти рабочих дней после этой даты. Отобранные специалистами проекты оценит конкурсная комиссия. Организации, издательские проекты которых наберут наибольшее количество баллов, станут победителями.
В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства с помощью увеличения к 2027 году охвата населения региона культурными мероприятиями, которые проводятся за счет средств краевого бюджета, до 63,2 тысячи человек в год. Также среди целей госпрограммы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранение и пополнение архивных фондов региона.