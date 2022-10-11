Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы, передают СМИ
"Новости Приднестровья": жители сообщили о взрывах в трех километрах от границы
© Sputnik / Mihai CarausПМР
© Sputnik / Mihai Caraus
ПМР. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Жители села Колосово Григориопольского района Приднестровской Молдавской республики сообщили о взрывах в 11.00 (совпадает с мск) на территории Одесской области в 3 километрах от границы, передает во вторник информагентство "Новости Приднестровья".
"Взрывы произошли на территории Украины в селе Новосемёновка, расположенном примерно в 3 километрах от государственной границы с Приднестровьем", - говорится в сообщении.
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О количестве взрывов не уточняется. Погранслужба ПМР пока не комментирует произошедшее.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".