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Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы, передают СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
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Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы, передают СМИ
Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы, передают СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы, передают СМИ
Жители села Колосово Григориопольского района Приднестровской Молдавской республики сообщили о взрывах в 11.00 (совпадает с мск) на территории Одесской области... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:43
2022-10-11T16:43
в мире
украина
одесская область
приднестровская молдавская республика
вооруженные силы рф
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ТИРАСПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Жители села Колосово Григориопольского района Приднестровской Молдавской республики сообщили о взрывах в 11.00 (совпадает с мск) на территории Одесской области в 3 километрах от границы, передает во вторник информагентство "Новости Приднестровья"."Взрывы произошли на территории Украины в селе Новосемёновка, расположенном примерно в 3 километрах от государственной границы с Приднестровьем", - говорится в сообщении.О количестве взрывов не уточняется. Погранслужба ПМР пока не комментирует произошедшее.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822811620.html
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украина
одесская область
приднестровская молдавская республика
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в мире, украина, одесская область, приднестровская молдавская республика, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Одесская область, Приднестровская Молдавская Республика, Вооруженные силы РФ
16:43 11.10.2022
 
Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы, передают СМИ

"Новости Приднестровья": жители сообщили о взрывах в трех километрах от границы

© Sputnik / Mihai CarausПМР
ПМР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
ПМР. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Жители села Колосово Григориопольского района Приднестровской Молдавской республики сообщили о взрывах в 11.00 (совпадает с мск) на территории Одесской области в 3 километрах от границы, передает во вторник информагентство "Новости Приднестровья".
"Взрывы произошли на территории Украины в селе Новосемёновка, расположенном примерно в 3 километрах от государственной границы с Приднестровьем", - говорится в сообщении.
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О количестве взрывов не уточняется. Погранслужба ПМР пока не комментирует произошедшее.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
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В миреУкраинаОдесская областьПриднестровская Молдавская РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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