https://ria.ru/20221011/pridnestrove-1823160940.html

Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы, передают СМИ

Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы, передают СМИ - РИА Новости, 11.10.2022

Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы, передают СМИ

Жители села Колосово Григориопольского района Приднестровской Молдавской республики сообщили о взрывах в 11.00 (совпадает с мск) на территории Одесской области... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:43

2022-10-11T16:43

2022-10-11T16:43

в мире

украина

одесская область

приднестровская молдавская республика

вооруженные силы рф

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ТИРАСПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Жители села Колосово Григориопольского района Приднестровской Молдавской республики сообщили о взрывах в 11.00 (совпадает с мск) на территории Одесской области в 3 километрах от границы, передает во вторник информагентство "Новости Приднестровья"."Взрывы произошли на территории Украины в селе Новосемёновка, расположенном примерно в 3 километрах от государственной границы с Приднестровьем", - говорится в сообщении.О количестве взрывов не уточняется. Погранслужба ПМР пока не комментирует произошедшее.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822811620.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823129609.html

украина

одесская область

приднестровская молдавская республика

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в мире, украина, одесская область, приднестровская молдавская республика, вооруженные силы рф