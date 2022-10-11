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СК и МИД проведут проверку после нападения на посольство России в Берлине - РИА Новости, 11.10.2022
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СК и МИД проведут проверку после нападения на посольство России в Берлине
СК и МИД проведут проверку после нападения на посольство России в Берлине - РИА Новости, 11.10.2022
СК и МИД проведут проверку после нападения на посольство России в Берлине
Следственный комитет РФ совместно с МИД РФ проведут проверку по факту нападения вандалов на российское посольство в Берлине, сообщает ведомство. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:24
2022-10-11T19:24
александр бастрыкин
россия
берлин (город)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ совместно с МИД РФ проведут проверку по факту нападения вандалов на российское посольство в Берлине, сообщает ведомство.Ранее российское посольство в Берлине подтвердило, что в понедельник вечером на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили силиконовые шарики и бутылки с краской на территорию диппредставительства. Никто не пострадал."Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов на посольство Российской Федерации в Берлине", - сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
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александр бастрыкин, россия, берлин (город), следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Россия, Берлин (город), Следственный комитет России (СК РФ)
19:24 11.10.2022
 
СК и МИД проведут проверку после нападения на посольство России в Берлине

СК вместе с МИД проведут проверку после нападения вандалов на посольство России в Берлине

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолиция и пожарные возле посольства России в Берлине
Полиция и пожарные возле посольства России в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Полиция и пожарные возле посольства России в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ совместно с МИД РФ проведут проверку по факту нападения вандалов на российское посольство в Берлине, сообщает ведомство.
Ранее российское посольство в Берлине подтвердило, что в понедельник вечером на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили силиконовые шарики и бутылки с краской на территорию диппредставительства. Никто не пострадал.
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов на посольство Российской Федерации в Берлине", - сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Александр БастрыкинРоссияБерлин (город)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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