https://ria.ru/20221011/posolstvo-1823169630.html

Захарова: виновных в инциденте с посольством России в Канаде не найдут

Захарова: виновных в инциденте с посольством России в Канаде не найдут - РИА Новости, 11.10.2022

Захарова: виновных в инциденте с посольством России в Канаде не найдут

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с нападением на посольство России в Канаде, заявила, что сомневается в том, что виновные... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:04

2022-10-11T17:04

2022-10-11T17:04

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с нападением на посольство России в Канаде, заявила, что сомневается в том, что виновные будут найдены.По словам посла России в Канаде Олега Степанова, инцидент произошел в ночь на 12 сентября: неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию посольства и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал. В данном случае речь идет "о попытке совершить террористический акт", отметил Степанов. Он рассказал РИА Новости, что дипмиссия передала полиции видеозапись с нападением и рассчитывает на тщательное расследование, а также усиление мер безопасности."Российско-канадские отношения, к сожалению, находятся в глубоком кризисе. Мы открыто говорим, что считаем это виной официальной Оттавы, потому что она следует в фарватере антироссийского курса и делает это давно", - сказала Захарова в ходе брифинга в Москве.Говоря о происшествии, она заметила, что российская сторона не видит должной реакции Канады в соответствии с ее международными обязательствами."Прошел уже месяц, канадская полиция так и не удосужилась проинформировать посольство о первых итогах следствия. Я рискну предположить, что, как и по следам других враждебных акций против российских дипмиссий, виновных не найдут, я очень хотела бы ошибаться", - сказала Захарова. Она напомнила, что российская сторона требует усилить охрану всех российских диппредставительств, сотрудников и членов семей и установить стационарный полицейский пост.Почти сразу после нападения посол Канады в РФ Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД РФ, где ей был заявлен решительный протест из-за инцидента. В МИД РФ привлекли внимание канадского посла к тому, что, "как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных".

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823151673.html

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820686363.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мария захарова, олег степанов, россия, канада, оттава