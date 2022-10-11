https://ria.ru/20221011/pogoda-1823212524.html
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Москвичей предупредили о ночных заморозках - РИА Новости, 11.10.2022
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Заморозки в Москве и Подмосковье ожидаются в ночь со вторника на среду, в области может похолодать до минус 3, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:55
2022-10-11T18:55
2022-10-11T19:22
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
россия
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заморозки в Москве и Подмосковье ожидаются в ночь со вторника на среду, в области может похолодать до минус 3, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на солнечную и довольно теплую дневную погоду, ближайшей ночью в Москве заметно похолодает и не исключены заморозки - температура воздуха может опуститься до нуля - плюс 2 градусов. А в Подмосковье местами возможно понижение температуры воздуха до минус 3", - сказал Тишковец.
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), россия, погода, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Погода, Центр "Фобос"
18:55 11.10.2022 (обновлено: 19:22 11.10.2022)
Москвичей предупредили о ночных заморозках
В Москве и Подмосковье ожидаются заморозки в ночь со вторника на среду