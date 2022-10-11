https://ria.ru/20221011/pogoda-1823212524.html

Москвичей предупредили о ночных заморозках

Москвичей предупредили о ночных заморозках - РИА Новости, 11.10.2022

Москвичей предупредили о ночных заморозках

Заморозки в Москве и Подмосковье ожидаются в ночь со вторника на среду, в области может похолодать до минус 3, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:55

2022-10-11T18:55

2022-10-11T19:22

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

россия

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заморозки в Москве и Подмосковье ожидаются в ночь со вторника на среду, в области может похолодать до минус 3, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на солнечную и довольно теплую дневную погоду, ближайшей ночью в Москве заметно похолодает и не исключены заморозки - температура воздуха может опуститься до нуля - плюс 2 градусов. А в Подмосковье местами возможно понижение температуры воздуха до минус 3", - сказал Тишковец.

https://realty.ria.ru/20221011/viktorina-1822758735.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), россия, погода, центр "фобос"