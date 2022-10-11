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Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500 - РИА Новости, 11.10.2022
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Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500
Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500 - РИА Новости, 11.10.2022
Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500
Очередь на Керченскую паромную переправу в Краснодарском крае сократилась примерно до 500 машин, сообщил глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:00
2022-10-11T18:00
россия
краснодарский край
темрюкский район
владимир путин
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Очередь на Керченскую паромную переправу в Краснодарском крае сократилась примерно до 500 машин, сообщил глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков.В понедельник власти Кубани сообщали о 700 грузовиках, ожидающих переправы в Крым."Сейчас на парковках в районе порта Кавказ в круглосуточном режиме работают сотрудники администрации, спасотряда, казаки и волонтеры. На стоянках-накопителях ожидает погрузки на паром немногим более 500 автомашин. Паромное сообщение осуществляют три судна: "Керченский-2", "Лаврентий", "Ейск", - сообщил Бабенков в своем Telegram-канале.Все грузовые автомобили и автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами Кавказ (Темрюкский район Краснодарского края) и Керчь (Крым), где возобновлена работа морских паромов.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
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россия, краснодарский край, темрюкский район, владимир путин, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, ЧП на Крымском мосту
18:00 11.10.2022
 
Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500

Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу на Кубани сократилось до 500

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Очередь на Керченскую паромную переправу в Краснодарском крае сократилась примерно до 500 машин, сообщил глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков.
В понедельник власти Кубани сообщали о 700 грузовиках, ожидающих переправы в Крым.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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"Сейчас на парковках в районе порта Кавказ в круглосуточном режиме работают сотрудники администрации, спасотряда, казаки и волонтеры. На стоянках-накопителях ожидает погрузки на паром немногим более 500 автомашин. Паромное сообщение осуществляют три судна: "Керченский-2", "Лаврентий", "Ейск", - сообщил Бабенков в своем Telegram-канале.
Все грузовые автомобили и автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами Кавказ (Темрюкский район Краснодарского края) и Керчь (Крым), где возобновлена работа морских паромов.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
Поврежденный участок Крымского моста - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 20:48Туризм
Власти Крыма не зафиксировали массового оттока туристов после атаки на мост
 
РоссияКраснодарский крайТемрюкский районВладимир ПутинМарат ХуснуллинЧП на Крымском мосту
 
 
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