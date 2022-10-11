https://ria.ru/20221011/pereprava-1823194385.html

Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500

Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500 - РИА Новости, 11.10.2022

Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500

Очередь на Керченскую паромную переправу в Краснодарском крае сократилась примерно до 500 машин, сообщил глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:00

2022-10-11T18:00

2022-10-11T18:00

россия

краснодарский край

темрюкский район

владимир путин

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Очередь на Керченскую паромную переправу в Краснодарском крае сократилась примерно до 500 машин, сообщил глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков.В понедельник власти Кубани сообщали о 700 грузовиках, ожидающих переправы в Крым."Сейчас на парковках в районе порта Кавказ в круглосуточном режиме работают сотрудники администрации, спасотряда, казаки и волонтеры. На стоянках-накопителях ожидает погрузки на паром немногим более 500 автомашин. Паромное сообщение осуществляют три судна: "Керченский-2", "Лаврентий", "Ейск", - сообщил Бабенков в своем Telegram-канале.Все грузовые автомобили и автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами Кавказ (Темрюкский район Краснодарского края) и Керчь (Крым), где возобновлена работа морских паромов.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20221011/vina-1823152197.html

https://ria.ru/20221010/turisty-1822955551.html

россия

краснодарский край

темрюкский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, темрюкский район, владимир путин, марат хуснуллин, чп на крымском мосту