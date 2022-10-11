Количество машин в очереди на Керченскую переправу сократилось до 500
Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу на Кубани сократилось до 500
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Очередь на Керченскую паромную переправу в Краснодарском крае сократилась примерно до 500 машин, сообщил глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков.
В понедельник власти Кубани сообщали о 700 грузовиках, ожидающих переправы в Крым.
"Сейчас на парковках в районе порта Кавказ в круглосуточном режиме работают сотрудники администрации, спасотряда, казаки и волонтеры. На стоянках-накопителях ожидает погрузки на паром немногим более 500 автомашин. Паромное сообщение осуществляют три судна: "Керченский-2", "Лаврентий", "Ейск", - сообщил Бабенков в своем Telegram-канале.
Все грузовые автомобили и автобусы направляются на Керченскую паромную переправу между портами Кавказ (Темрюкский район Краснодарского края) и Керчь (Крым), где возобновлена работа морских паромов.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью не пострадала. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.