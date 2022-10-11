https://ria.ru/20221011/peregovory-1823151673.html

МИД: Россия не получала предложений о переговорах с Западом в Турции

МИД: Россия не получала предложений о переговорах с Западом в Турции - РИА Новости, 11.10.2022

МИД: Россия не получала предложений о переговорах с Западом в Турции

Россия не получала по дипканалам никаких предложений о проведении переговоров между РФ и Западом в Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:21

2022-10-11T16:21

2022-10-11T16:30

россия

турция

в мире

мария захарова

москва

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия не получала по дипканалам никаких предложений о проведении переговоров между РФ и Западом в Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На данный момент, пока я готовилась к брифингу, об этом не было дополнительно ничего известно к тому, о чем вчера российская сторона заявляла. Россия не получала по дипломатическим каналам никаких предложений о проведении на территории Турции переговоров между Москвой, Берлином, Вашингтоном и Парижем", - сказала она в ходе еженедельного брифинга российского дипломатического ведомства.

https://ria.ru/20221010/prizyvy-1822956999.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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