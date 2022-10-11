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МИД: Россия не получала предложений о переговорах с Западом в Турции - РИА Новости, 11.10.2022
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МИД: Россия не получала предложений о переговорах с Западом в Турции
МИД: Россия не получала предложений о переговорах с Западом в Турции - РИА Новости, 11.10.2022
МИД: Россия не получала предложений о переговорах с Западом в Турции
Россия не получала по дипканалам никаких предложений о проведении переговоров между РФ и Западом в Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:21
2022-10-11T16:30
россия
турция
в мире
мария захарова
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия не получала по дипканалам никаких предложений о проведении переговоров между РФ и Западом в Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На данный момент, пока я готовилась к брифингу, об этом не было дополнительно ничего известно к тому, о чем вчера российская сторона заявляла. Россия не получала по дипломатическим каналам никаких предложений о проведении на территории Турции переговоров между Москвой, Берлином, Вашингтоном и Парижем", - сказала она в ходе еженедельного брифинга российского дипломатического ведомства.
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россия, турция, в мире, мария захарова, москва
Россия, Турция, В мире, Мария Захарова, Москва
16:21 11.10.2022 (обновлено: 16:30 11.10.2022)
 
МИД: Россия не получала предложений о переговорах с Западом в Турции

Захарова: Россия не получала по дипканалам предложений о переговорах с Западом в Турции

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия не получала по дипканалам никаких предложений о проведении переговоров между РФ и Западом в Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На данный момент, пока я готовилась к брифингу, об этом не было дополнительно ничего известно к тому, о чем вчера российская сторона заявляла. Россия не получала по дипломатическим каналам никаких предложений о проведении на территории Турции переговоров между Москвой, Берлином, Вашингтоном и Парижем", - сказала она в ходе еженедельного брифинга российского дипломатического ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 20:59
Захарова назвала лицемерными призывы США к мирным переговорам по Украине
 
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