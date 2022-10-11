https://ria.ru/20221011/peregovory-1823091579.html

Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по Украине

Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по Украине

Россия готова выслушивать любые предложения по Украине, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, заявил министр... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:27

2022-10-11T13:27

2022-10-11T14:00

украина

москва

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сергей лавров

россия

астана

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия готова выслушивать любые предложения по Украине, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали", - сказал Лавров в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможных переговорах по ситуации на Украине при посредничестве Турции.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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украина, москва, в мире, сергей лавров, россия, астана