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Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по Украине
Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по Украине
Россия готова выслушивать любые предложения по Украине, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, заявил министр... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:27
2022-10-11T14:00
украина
москва
в мире
сергей лавров
россия
астана
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия готова выслушивать любые предложения по Украине, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали", - сказал Лавров в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможных переговорах по ситуации на Украине при посредничестве Турции.
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украина, москва, в мире, сергей лавров, россия, астана
Украина, Москва, В мире, Сергей Лавров, Россия, Астана
13:27 11.10.2022 (обновлено: 14:00 11.10.2022)
 
Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по Украине

Лавров заявил, что Россия готова выслушать любые предложения по переговорам вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия готова выслушивать любые предложения по Украине, но заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали", - сказал Лавров в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможных переговорах по ситуации на Украине при посредничестве Турции.
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