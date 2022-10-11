https://ria.ru/20221011/peregovory-1823081305.html

Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах

Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Москва не отвечает на запрос о переговорах по решению конфликта на Украине,... РИА Новости, 11.10.2022

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2022-10-11T13:11

2022-10-11T13:37

сша

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Москва не отвечает на запрос о переговорах по решению конфликта на Украине, пояснив, что предложений не было.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом."Это ложь (что Россия отказывается от переговоров - ред.). Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо", - сказал Лавров в эфире программы"60 минут" на телеканале "Россия 1".Министр, указав на проходившие в марте переговоры с Украиной, также заявил, что Россия отвечала позитивно на запрос Киева о диалоге, но никогда на переговоры с Украиной не напрашивалась.

https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html

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Кирилл Волков

сша, россия, украина, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр