https://ria.ru/20221011/peregovory-1823081305.html
Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах
Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Москва не отвечает на запрос о переговорах по решению конфликта на Украине,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:11
2022-10-11T13:11
2022-10-11T13:37
сша
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Москва не отвечает на запрос о переговорах по решению конфликта на Украине, пояснив, что предложений не было.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом."Это ложь (что Россия отказывается от переговоров - ред.). Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо", - сказал Лавров в эфире программы"60 минут" на телеканале "Россия 1".Министр, указав на проходившие в марте переговоры с Украиной, также заявил, что Россия отвечала позитивно на запрос Киева о диалоге, но никогда на переговоры с Украиной не напрашивалась.
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:11 11.10.2022 (обновлено: 13:37 11.10.2022)
Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах
Глава МИД Лавров заявил, что США не посылали в Москву запросы о переговорах