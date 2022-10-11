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Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823081305.html
Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах
Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Москва не отвечает на запрос о переговорах по решению конфликта на Украине,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:11
2022-10-11T13:37
сша
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Москва не отвечает на запрос о переговорах по решению конфликта на Украине, пояснив, что предложений не было.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом."Это ложь (что Россия отказывается от переговоров - ред.). Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо", - сказал Лавров в эфире программы"60 минут" на телеканале "Россия 1".Министр, указав на проходившие в марте переговоры с Украиной, также заявил, что Россия отвечала позитивно на запрос Киева о диалоге, но никогда на переговоры с Украиной не напрашивалась.
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сша, россия, украина, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
США, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:11 11.10.2022 (обновлено: 13:37 11.10.2022)
 
Лавров опроверг сообщения об игнорировании запросов США о переговорах

Глава МИД Лавров заявил, что США не посылали в Москву запросы о переговорах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Москва не отвечает на запрос о переговорах по решению конфликта на Украине, пояснив, что предложений не было.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.
"Это ложь (что Россия отказывается от переговоров - ред.). Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо", - сказал Лавров в эфире программы"60 минут" на телеканале "Россия 1".
Министр, указав на проходившие в марте переговоры с Украиной, также заявил, что Россия отвечала позитивно на запрос Киева о диалоге, но никогда на переговоры с Украиной не напрашивалась.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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