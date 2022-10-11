https://ria.ru/20221011/peregovory-1823080674.html
Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной
Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:11
2022-10-11T13:11
2022-10-11T13:32
россия
украина
специальная военная операция на украине
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.Лавров, указав на проходившие в марте переговоры с Украиной, заявил, что Россия отвечала позитивно на запрос Киева о диалоге, но никогда на переговоры с Украиной не напрашивалась.
https://ria.ru/20221011/lavrov-1823084852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:11 11.10.2022 (обновлено: 13:32 11.10.2022)
Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной
Глава МИД Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной