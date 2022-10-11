https://ria.ru/20221011/peregovory-1823080674.html

Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной

Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:11

2022-10-11T13:11

2022-10-11T13:32

россия

украина

специальная военная операция на украине

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.Лавров, указав на проходившие в марте переговоры с Украиной, заявил, что Россия отвечала позитивно на запрос Киева о диалоге, но никогда на переговоры с Украиной не напрашивалась.

https://ria.ru/20221011/lavrov-1823084852.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)