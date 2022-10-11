https://ria.ru/20221011/patriarkh-1823214623.html

Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ

Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.10.2022

Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:04

2022-10-11T19:04

2022-10-11T19:04

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

коронавирус в россии

религия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви."После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что коронавирус у патриарха Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20221009/zdorove-1822643163.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, коронавирус в россии, религия