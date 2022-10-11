https://ria.ru/20221011/patriarkh-1823214623.html
Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ
Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.10.2022
Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:04
2022-10-11T19:04
2022-10-11T19:04
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
коронавирус в россии
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793308915_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_4b84486b0e7b59638ce6d771a1beed17.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви."После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что коронавирус у патриарха Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома.
https://radiosputnik.ria.ru/20221009/zdorove-1822643163.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793308915_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_e5a3ebc122e24cd6403926a9c6655b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, коронавирус в россии, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Коронавирус в России, Религия