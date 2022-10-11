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Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.10.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221011/patriarkh-1823214623.html
Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ
Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.10.2022
Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:04
2022-10-11T19:04
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
коронавирус в россии
религия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви."После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что коронавирус у патриарха Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, коронавирус в россии, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Коронавирус в России, Религия
19:04 11.10.2022
 

Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви.
"После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что коронавирус у патриарха Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 19:07В России
В РПЦ отреагировали на слухи об ухудшении самочувствия патриарха Кирилла
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьКоронавирус в РоссииРелигия
 
 
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