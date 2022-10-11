Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221011/patriarkh-1823188779.html
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:46
2022-10-11T18:25
распространение коронавируса
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
коронавирус в россии
религия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793498124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e80d48255726f304b8a754fae9c4eb18.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви."После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что коронавирус у патриарха Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома.
https://ria.ru/20221009/patriarkh-1822582110.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793498124_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_64f31f22e7284a5c6065b54c3abcbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, коронавирус в россии, религия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Коронавирус в России, Религия, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Россия
17:46 11.10.2022 (обновлено: 18:25 11.10.2022)
 
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19

Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19 и вернулся к работе

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви.
"После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что коронавирус у патриарха Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 11:48Религия
В РПЦ прокомментировали сообщения в Сети о состоянии патриарха Кирилла
 
Распространение коронавирусаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьКоронавирус в РоссииРелигияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала