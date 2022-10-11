https://ria.ru/20221011/patriarkh-1823188779.html
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2022
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:46
2022-10-11T17:46
2022-10-11T18:25
распространение коронавируса
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от коронавируса и вернулся к работе, говорится в сообщении во вторник на сайте Русской православной церкви."После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", - сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что коронавирус у патриарха Кирилла проходит в легкой форме, он активно работает и лечится дома.
https://ria.ru/20221009/patriarkh-1822582110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, коронавирус в россии, религия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Коронавирус в России, Религия, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Россия
17:46 11.10.2022 (обновлено: 18:25 11.10.2022)
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19
Патриарх Кирилл выздоровел от COVID-19 и вернулся к работе