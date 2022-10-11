https://ria.ru/20221011/passazhiropotok-1823180093.html

S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года

S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года - РИА Новости, 11.10.2022

S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года

Российская авиакомпания S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года - 17-18 миллионов человек, сообщила журналистам генеральный директор S7... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:27

2022-10-11T17:27

2022-10-11T17:29

экономика

s7 airlines

s7 group

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года - 17-18 миллионов человек, сообщила журналистам генеральный директор S7 Group Татьяна Филева."Пассажиропоток ожидаем на уровне прошлого года - 17-18 миллионов человек. Мы все перевыполнили: мы летали точно не меньше, даже больше, чем подавались (на получение субсидий - ред.)", - сказала Филева.Годом ранее пассажиропоток авиакомпании составил 17,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20221011/ms-21-1823178723.html

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экономика, s7 airlines, s7 group