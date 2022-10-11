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S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года - РИА Новости, 11.10.2022
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S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года
S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года - РИА Новости, 11.10.2022
S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года
Российская авиакомпания S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года - 17-18 миллионов человек, сообщила журналистам генеральный директор S7... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:27
2022-10-11T17:29
экономика
s7 airlines
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года - 17-18 миллионов человек, сообщила журналистам генеральный директор S7 Group Татьяна Филева."Пассажиропоток ожидаем на уровне прошлого года - 17-18 миллионов человек. Мы все перевыполнили: мы летали точно не меньше, даже больше, чем подавались (на получение субсидий - ред.)", - сказала Филева.Годом ранее пассажиропоток авиакомпании составил 17,8 миллиона человек.
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экономика, s7 airlines, s7 group
Экономика, S7 Airlines, S7 Group
17:27 11.10.2022 (обновлено: 17:29 11.10.2022)
 
S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года

Глава S7 Group Филева: компания ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года - 17-18 миллионов человек, сообщила журналистам генеральный директор S7 Group Татьяна Филева.
"Пассажиропоток ожидаем на уровне прошлого года - 17-18 миллионов человек. Мы все перевыполнили: мы летали точно не меньше, даже больше, чем подавались (на получение субсидий - ред.)", - сказала Филева.
Годом ранее пассажиропоток авиакомпании составил 17,8 миллиона человек.
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