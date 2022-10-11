https://ria.ru/20221011/paket-1822998956.html
У офиса Альфа-банка в Москве нашли подозрительный пакет
У офиса Альфа-банка в Москве нашли подозрительный пакет - РИА Новости, 11.10.2022
У офиса Альфа-банка в Москве нашли подозрительный пакет
Подозрительный предмет обнаружен возле банкомата в офисе Альфа-банка на юго-востоке Москвы, на место опасной находки вызван кинологический расчет, рассказал РИА РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:27
2022-10-11T09:27
2022-10-11T10:38
москва
происшествия
альфа-банк
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен возле банкомата в офисе Альфа-банка на юго-востоке Москвы, на место опасной находки вызван кинологический расчет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В офисе Альфа-банка на улице Зеленодольская возле банкомата найден подозрительный бесхозный пакет", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия вызван расчет кинологов.Сообщается, что служебная собака не нашла взрывоопасные вещества в подозрительном пакете."По пакету отбой - собака ничего не унюхала", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221007/minirovanie-1822124816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, альфа-банк
Москва, Происшествия, Альфа-банк
09:27 11.10.2022 (обновлено: 10:38 11.10.2022)
У офиса Альфа-банка в Москве нашли подозрительный пакет
У офиса Альфа-банка на юго-востоке Москвы нашли подозрительный пакет
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен возле банкомата в офисе Альфа-банка на юго-востоке Москвы, на место опасной находки вызван кинологический расчет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В офисе Альфа-банка на улице Зеленодольская возле банкомата найден подозрительный бесхозный пакет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия вызван расчет кинологов.
Сообщается, что служебная собака не нашла взрывоопасные вещества в подозрительном пакете.
"По пакету отбой - собака ничего не унюхала", - сказал собеседник агентства.