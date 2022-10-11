https://ria.ru/20221011/paket-1822998956.html

У офиса Альфа-банка в Москве нашли подозрительный пакет

У офиса Альфа-банка в Москве нашли подозрительный пакет - РИА Новости, 11.10.2022

У офиса Альфа-банка в Москве нашли подозрительный пакет

Подозрительный предмет обнаружен возле банкомата в офисе Альфа-банка на юго-востоке Москвы, на место опасной находки вызван кинологический расчет, рассказал РИА РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:27

2022-10-11T09:27

2022-10-11T10:38

москва

происшествия

альфа-банк

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен возле банкомата в офисе Альфа-банка на юго-востоке Москвы, на место опасной находки вызван кинологический расчет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В офисе Альфа-банка на улице Зеленодольская возле банкомата найден подозрительный бесхозный пакет", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия вызван расчет кинологов.Сообщается, что служебная собака не нашла взрывоопасные вещества в подозрительном пакете."По пакету отбой - собака ничего не унюхала", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221007/minirovanie-1822124816.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, альфа-банк