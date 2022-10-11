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Белый дом заявил о ревизии отношений США и Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2022
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Белый дом заявил о ревизии отношений США и Саудовской Аравии
Белый дом заявил о ревизии отношений США и Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2022
Белый дом заявил о ревизии отношений США и Саудовской Аравии
США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, президент Джо Байден считает, что их нужно менять, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:05
2022-10-11T23:30
в мире
сша
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, президент Джо Байден считает, что их нужно менять, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать."Президент очень ясно дал понять, что нам нужно найти иной тип отношений с Саудовской Аравией. Мы намерены это изучить, оценить нашу политику, понять, какие действия мы можем предпринять. Мы это рассматриваем. Я не хочу предвосхищать решений президента", - сказала она журналистам."Мы намерены провести ревизию того, где мы находимся, по-настоящему пристально это изучить", - добавила она.Жан-Пьер повторила, что, решив сократить добычу, члены ОПЕК+ солидаризовались с Россией.
https://ria.ru/20221011/neft-1823248704.html
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в мире, сша, саудовская аравия
В мире, США, Саудовская Аравия
23:05 11.10.2022 (обновлено: 23:30 11.10.2022)
 
Белый дом заявил о ревизии отношений США и Саудовской Аравии

Белый дом: США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, президент Джо Байден считает, что их нужно менять, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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СМИ: Саудовская Аравия не изменит решение о сокращении добычи нефти
"Президент очень ясно дал понять, что нам нужно найти иной тип отношений с Саудовской Аравией. Мы намерены это изучить, оценить нашу политику, понять, какие действия мы можем предпринять. Мы это рассматриваем. Я не хочу предвосхищать решений президента", - сказала она журналистам.
"Мы намерены провести ревизию того, где мы находимся, по-настоящему пристально это изучить", - добавила она.
Жан-Пьер повторила, что, решив сократить добычу, члены ОПЕК+ солидаризовались с Россией.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев
 
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