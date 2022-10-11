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Белый дом заявил о ревизии отношений США и Саудовской Аравии

Белый дом заявил о ревизии отношений США и Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2022

Белый дом заявил о ревизии отношений США и Саудовской Аравии

США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, президент Джо Байден считает, что их нужно менять, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:05

2022-10-11T23:05

2022-10-11T23:30

в мире

сша

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, президент Джо Байден считает, что их нужно менять, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать."Президент очень ясно дал понять, что нам нужно найти иной тип отношений с Саудовской Аравией. Мы намерены это изучить, оценить нашу политику, понять, какие действия мы можем предпринять. Мы это рассматриваем. Я не хочу предвосхищать решений президента", - сказала она журналистам."Мы намерены провести ревизию того, где мы находимся, по-настоящему пристально это изучить", - добавила она.Жан-Пьер повторила, что, решив сократить добычу, члены ОПЕК+ солидаризовались с Россией.

https://ria.ru/20221011/neft-1823248704.html

https://ria.ru/20221011/bayden-1823253290.html

сша

саудовская аравия

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в мире, сша, саудовская аравия