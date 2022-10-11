https://ria.ru/20221011/oruzhie-1823161369.html

Оружие на Украину поступает на пассажирских поездах, рассказали в ДНР

Оружие на Украину поступает на пассажирских поездах, рассказали в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022

Оружие на Украину поступает на пассажирских поездах, рассказали в ДНР

Вооружение на территорию Украины завозится на пассажирских поездах из Польши, к составам цепляют несколько вагонов с оружием, рассказал Герой ДНР полевой... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:43

2022-10-11T16:43

2022-10-11T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

ахра авидзба

украина

польша

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757147922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912b7fdca173c061388586097abc5143.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Вооружение на территорию Украины завозится на пассажирских поездах из Польши, к составам цепляют несколько вагонов с оружием, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба (позывной "Абхаз")."Везут (вооружение) с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его (вагоны с оружием - ред.) к гражданскому составу. Едет гражданский состав, и два-три вагона цепляют с оружием", - сказал Авидзба в эфире Первого канала.Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он создал интернациональный отряд "Пятнашка" и стал его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.

https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html

украина

польша

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ахра авидзба, украина, польша, донецкая народная республика