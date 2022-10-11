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Оружие на Украину поступает на пассажирских поездах, рассказали в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/oruzhie-1823161369.html
Оружие на Украину поступает на пассажирских поездах, рассказали в ДНР
Оружие на Украину поступает на пассажирских поездах, рассказали в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022
Оружие на Украину поступает на пассажирских поездах, рассказали в ДНР
Вооружение на территорию Украины завозится на пассажирских поездах из Польши, к составам цепляют несколько вагонов с оружием, рассказал Герой ДНР полевой... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:43
2022-10-11T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
ахра авидзба
украина
польша
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Вооружение на территорию Украины завозится на пассажирских поездах из Польши, к составам цепляют несколько вагонов с оружием, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба (позывной "Абхаз")."Везут (вооружение) с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его (вагоны с оружием - ред.) к гражданскому составу. Едет гражданский состав, и два-три вагона цепляют с оружием", - сказал Авидзба в эфире Первого канала.Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он создал интернациональный отряд "Пятнашка" и стал его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html
украина
польша
донецкая народная республика
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в мире, ахра авидзба, украина, польша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ахра Авидзба, Украина, Польша, Донецкая Народная Республика
16:43 11.10.2022
 
Оружие на Украину поступает на пассажирских поездах, рассказали в ДНР

Герой ДНР Авидзба: оружие на Украину завозится на пассажирских поездах из Польши

© РИА Новости / СтрингерСотрудник СБУ на железнодорожном вокзале
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Вооружение на территорию Украины завозится на пассажирских поездах из Польши, к составам цепляют несколько вагонов с оружием, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба (позывной "Абхаз").
"Везут (вооружение) с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его (вагоны с оружием - ред.) к гражданскому составу. Едет гражданский состав, и два-три вагона цепляют с оружием", - сказал Авидзба в эфире Первого канала.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он создал интернациональный отряд "Пятнашка" и стал его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:30Специальная военная операция на Украине
Боец "Барса" заявил, что наемники бросают оружие при отступлении на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАхра АвидзбаУкраинаПольшаДонецкая Народная Республика
 
 
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