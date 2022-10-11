https://ria.ru/20221011/odessa-1823077517.html
Приморский район Одессы остался без электричества
Приморский район Одессы остался без электричества - РИА Новости, 11.10.2022
Приморский район Одессы остался без электричества
Приморский район Одессы остался без электричества, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя областной администрации Сергея РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:03
2022-10-11T13:03
2022-10-11T13:05
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Приморский район Одессы остался без электричества, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя областной администрации Сергея Братчука."Приморский район Одессы остался без электричества, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук", - говорится в сообщении издания.По словам Братчука, отключение электроэнергии связано с проведением ремонтных работ.
https://ria.ru/20221010/kharkov-1822737696.html
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Одесса, Приморский район, Страна.ua, Украина, В мире
13:03 11.10.2022 (обновлено: 13:05 11.10.2022)
Приморский район Одессы остался без электричества
"Страна.ua": Приморский район Одессы остался без электричества