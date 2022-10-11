https://ria.ru/20221011/odessa-1823077517.html

Приморский район Одессы остался без электричества

Приморский район Одессы остался без электричества - РИА Новости, 11.10.2022

Приморский район Одессы остался без электричества

Приморский район Одессы остался без электричества, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя областной администрации Сергея РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:03

2022-10-11T13:03

2022-10-11T13:05

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Приморский район Одессы остался без электричества, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя областной администрации Сергея Братчука."Приморский район Одессы остался без электричества, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук", - говорится в сообщении издания.По словам Братчука, отключение электроэнергии связано с проведением ремонтных работ.

https://ria.ru/20221010/kharkov-1822737696.html

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