Рейтинг@Mail.ru
Приморский район Одессы остался без электричества - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/odessa-1823077517.html
Приморский район Одессы остался без электричества
Приморский район Одессы остался без электричества - РИА Новости, 11.10.2022
Приморский район Одессы остался без электричества
Приморский район Одессы остался без электричества, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя областной администрации Сергея РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:03
2022-10-11T13:05
одесса
приморский район
страна.ua
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Приморский район Одессы остался без электричества, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя областной администрации Сергея Братчука."Приморский район Одессы остался без электричества, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук", - говорится в сообщении издания.По словам Братчука, отключение электроэнергии связано с проведением ремонтных работ.
https://ria.ru/20221010/kharkov-1822737696.html
одесса
приморский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, приморский район, страна.ua, украина, в мире
Одесса, Приморский район, Страна.ua, Украина, В мире
13:03 11.10.2022 (обновлено: 13:05 11.10.2022)
 
Приморский район Одессы остался без электричества

"Страна.ua": Приморский район Одессы остался без электричества

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Приморский район Одессы остался без электричества, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя областной администрации Сергея Братчука.
"Приморский район Одессы остался без электричества, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук", - говорится в сообщении издания.
По словам Братчука, отключение электроэнергии связано с проведением ремонтных работ.
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:36Специальная военная операция на Украине
В Харькове полностью пропали свет и вода
 
ОдессаПриморский районСтрана.uaУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала