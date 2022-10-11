Украинские военные обстреляли Александровку и Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли крупнокалиберными снарядами Александровку и три района Донецка
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку и три района Донецка крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.31 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 18.35 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 16.00 украинские войска выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметров по населенному пункту Александровка.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.