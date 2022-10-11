https://ria.ru/20221011/obstrel-1823069094.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Ясиноватую и Землянки

Украинские военные обстреляли Донецк, Ясиноватую и Землянки - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк, Ясиноватую и Землянки

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Землянки снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:43

2022-10-11T12:43

2022-10-11T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Землянки снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.38 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 11.50 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 11.57 мск по Куйбышевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 12.00 мск украинские войска выпустили по Землянкам два снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

украина

донецк (днр)

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в мире, ясиноватая, украина, донецк (днр), нато