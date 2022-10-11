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Компания из ОЭЗ Москвы удвоит производство нефтеочистного оборудования
Компания из ОЭЗ Москвы удвоит производство нефтеочистного оборудования - РИА Новости, 11.10.2022
Компания из ОЭЗ Москвы удвоит производство нефтеочистного оборудования
Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" более, чем вдвое нарастит производство импортозамещающих систем очистки нефти собственной... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T07:18
2022-10-11T07:18
2022-10-11T07:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
россия
роснефть
газпром
транснефть
владислав овчинский
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" более, чем вдвое нарастит производство импортозамещающих систем очистки нефти собственной разработки, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Научно-производственная компания VDK специализируется на разработке и производстве аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также систем водоочистки. Оригинальная разработка специалистов предприятия – автоматизированная система обессоливания и обезвоживания нефти, отмечается в сообщении."На данный момент компания выпускает около 20 комплектов систем очистки нефти в год и поставляет их практически всем крупным нефтегазовым заводам России, в том числе "Роснефти", "Газпрому" и "Транснефти". Сейчас предприятие готовится нарастить производство до 50 комплектов в год. До недавнего времени лидерами по выпуску такого оборудования в стране были зарубежные компании, но отечественные ученые и инженеры доказали, что их технические решения успешно конкурируют с ведущими мировыми аналогами", – рассказал глава ДИПП Владислав Овчинский.Новые системы позволяют добавлять необходимые химические присадки в нефть для ее очистки автоматически, четко рассчитывая нужный объем. Это оборудование можно использовать не только в нефтедобыче, но и везде, где требуется смешивать жидкости с какими-либо добавками, например, в системах водоподготовки, уточнили в ДИПП.
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экономика, технологии, россия, роснефть, газпром, транснефть, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Россия, Роснефть, Газпром, Транснефть, Владислав Овчинский
07:18 11.10.2022 (обновлено: 07:57 11.10.2022)
Компания из ОЭЗ Москвы удвоит производство нефтеочистного оборудования
Компания из ОЭЗ Москвы удвоит производство нефтеочистного оборудования
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" более, чем вдвое нарастит производство импортозамещающих систем очистки нефти собственной разработки, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Научно-производственная компания VDK специализируется на разработке и производстве аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также систем водоочистки. Оригинальная разработка специалистов предприятия – автоматизированная система обессоливания и обезвоживания нефти, отмечается в сообщении.
"На данный момент компания выпускает около 20 комплектов систем очистки нефти в год и поставляет их практически всем крупным нефтегазовым заводам России
, в том числе "Роснефти
", "Газпрому
" и "Транснефти
". Сейчас предприятие готовится нарастить производство до 50 комплектов в год. До недавнего времени лидерами по выпуску такого оборудования в стране были зарубежные компании, но отечественные ученые и инженеры доказали, что их технические решения успешно конкурируют с ведущими мировыми аналогами", – рассказал глава ДИПП Владислав Овчинский
.
Новые системы позволяют добавлять необходимые химические присадки в нефть для ее очистки автоматически, четко рассчитывая нужный объем. Это оборудование можно использовать не только в нефтедобыче, но и везде, где требуется смешивать жидкости с какими-либо добавками, например, в системах водоподготовки, уточнили в ДИПП.