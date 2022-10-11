https://ria.ru/20221011/obligatsii-1823078258.html

Местные власти Китая выпустили облигации на сумму более 390 млрд юаней

Местные власти Китая выпустили облигации на сумму более 390 млрд юаней - РИА Новости, 11.10.2022

Местные власти Китая выпустили облигации на сумму более 390 млрд юаней

Местные органы власти Китая в августе выпустили облигации на общую сумму 390,9 миллиарда юаней (около 55,06 миллиарда долларов), свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:28

2022-10-11T13:28

2022-10-11T13:28

россия-китай: главное

китай

экономика

министерство финансов китая

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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Местные органы власти Китая в августе выпустили облигации на общую сумму 390,9 миллиарда юаней (около 55,06 миллиарда долларов), свидетельствуют данные министерства финансов КНР.В частности, общая стоимость обычных облигаций составила 176 миллиардов юаней, а специальных облигаций - 214,9 миллиарда юаней, говорится в заявлении ведомства.По данным министерства, средний срок погашения выпущенных в августе облигаций местных органов власти составил 8,5 лет, а средняя процентная ставка - 2,77%.За первые восемь месяцев текущего года местные правительства Китая выпустили облигации на общую сумму почти 6,05 триллиона юаней.По состоянию на конец августа сумма непогашенного долга местных органов власти Китая составила 34,78 триллиона юаней.

https://ria.ru/20220304/kitay-1776470615.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, министерство финансов китая