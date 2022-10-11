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Местные власти Китая выпустили облигации на сумму более 390 млрд юаней - РИА Новости, 11.10.2022
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https://ria.ru/20221011/obligatsii-1823078258.html
Местные власти Китая выпустили облигации на сумму более 390 млрд юаней
Местные власти Китая выпустили облигации на сумму более 390 млрд юаней - РИА Новости, 11.10.2022
Местные власти Китая выпустили облигации на сумму более 390 млрд юаней
Местные органы власти Китая в августе выпустили облигации на общую сумму 390,9 миллиарда юаней (около 55,06 миллиарда долларов), свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:28
2022-10-11T13:28
россия-китай: главное
китай
экономика
министерство финансов китая
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Местные органы власти Китая в августе выпустили облигации на общую сумму 390,9 миллиарда юаней (около 55,06 миллиарда долларов), свидетельствуют данные министерства финансов КНР.В частности, общая стоимость обычных облигаций составила 176 миллиардов юаней, а специальных облигаций - 214,9 миллиарда юаней, говорится в заявлении ведомства.По данным министерства, средний срок погашения выпущенных в августе облигаций местных органов власти составил 8,5 лет, а средняя процентная ставка - 2,77%.За первые восемь месяцев текущего года местные правительства Китая выпустили облигации на общую сумму почти 6,05 триллиона юаней.По состоянию на конец августа сумма непогашенного долга местных органов власти Китая составила 34,78 триллиона юаней.
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китай, экономика, министерство финансов китая
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Министерство финансов Китая
13:28 11.10.2022
 

Местные власти Китая выпустили облигации на сумму более 390 млрд юаней

© AP Photo / Ng Han GuanМужчина проходит мимо логотипа e-CNY, цифровой версии китайского юаня, Пекин, Китай
Мужчина проходит мимо логотипа e-CNY, цифровой версии китайского юаня, Пекин, Китай - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Местные органы власти Китая в августе выпустили облигации на общую сумму 390,9 миллиарда юаней (около 55,06 миллиарда долларов), свидетельствуют данные министерства финансов КНР.
В частности, общая стоимость обычных облигаций составила 176 миллиардов юаней, а специальных облигаций - 214,9 миллиарда юаней, говорится в заявлении ведомства.
По данным министерства, средний срок погашения выпущенных в августе облигаций местных органов власти составил 8,5 лет, а средняя процентная ставка - 2,77%.
За первые восемь месяцев текущего года местные правительства Китая выпустили облигации на общую сумму почти 6,05 триллиона юаней.
По состоянию на конец августа сумма непогашенного долга местных органов власти Китая составила 34,78 триллиона юаней.
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