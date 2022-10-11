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Техническим директором "Аэрофлота" назначен Михалик из "Иркута" - РИА Новости, 11.10.2022
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Техническим директором "Аэрофлота" назначен Михалик из "Иркута"
Техническим директором "Аэрофлота" назначен Михалик из "Иркута" - РИА Новости, 11.10.2022
Техническим директором "Аэрофлота" назначен Михалик из "Иркута"
Бывший операционный директор службы по поддержке заказчиков гражданской авиатехники корпорации "Иркут" Алексей Михалик назначен замгендиректора – техническим... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:29
2022-10-11T12:29
новости компаний - экономика
аэрофлот
экономика
иркут (корпорация)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бывший операционный директор службы по поддержке заказчиков гражданской авиатехники корпорации "Иркут" Алексей Михалик назначен замгендиректора – техническим директором "Аэрофлота", сообщает авиаперевозчик."Алексей Михалик с 10 октября 2022 года назначен на должность заместителя генерального директора – технического директора ПАО "Аэрофлот", - говорится в сообщении.До назначения Михалик занимал должность операционного директора службы по поддержке заказчиков гражданской авиационной техники в научно-производственной корпорации "Иркут". На новом посту, отмечает компания, он сосредоточится на повышении эффективности технического обслуживания и ремонта самолетов авиакомпаний группы, импортозамещении, подготовке к вводу в строй и, в дальнейшем, бесперебойной эксплуатации новой отечественной авиатехники, которая будет поступать в авиакомпании группы в рамках подписанного соглашения с ОАК.Вместе с тем, в рамках реализуемых "Аэрофлотом" мероприятий по переходу к целевой операционной модели организации ТОиР воздушных судов группы, Игорь Парахин, ранее занимавший должность технического директора "Аэрофлота", назначен на должность замгендиректора по развитию компании "А-Техникс".
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новости компаний - экономика, аэрофлот, экономика, иркут (корпорация)
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Экономика, Иркут (корпорация)
12:29 11.10.2022
 

Техническим директором "Аэрофлота" назначен Михалик из "Иркута"

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бывший операционный директор службы по поддержке заказчиков гражданской авиатехники корпорации "Иркут" Алексей Михалик назначен замгендиректора – техническим директором "Аэрофлота", сообщает авиаперевозчик.
"Алексей Михалик с 10 октября 2022 года назначен на должность заместителя генерального директора – технического директора ПАО "Аэрофлот", - говорится в сообщении.
Самолеты авиакомпании Аэрофолот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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До назначения Михалик занимал должность операционного директора службы по поддержке заказчиков гражданской авиационной техники в научно-производственной корпорации "Иркут". На новом посту, отмечает компания, он сосредоточится на повышении эффективности технического обслуживания и ремонта самолетов авиакомпаний группы, импортозамещении, подготовке к вводу в строй и, в дальнейшем, бесперебойной эксплуатации новой отечественной авиатехники, которая будет поступать в авиакомпании группы в рамках подписанного соглашения с ОАК.
Вместе с тем, в рамках реализуемых "Аэрофлотом" мероприятий по переходу к целевой операционной модели организации ТОиР воздушных судов группы, Игорь Парахин, ранее занимавший должность технического директора "Аэрофлота", назначен на должность замгендиректора по развитию компании "А-Техникс".
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотЭкономикаИркут (корпорация)
 
 
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