https://ria.ru/20221011/nato-1823192795.html

В НАТО призвали Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине

В НАТО призвали Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

В НАТО призвали Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:56

2022-10-11T17:56

2022-10-11T17:56

в мире

йенс столтенберг

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

украина

брюссель

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине.Генсек альянса во вторник выступил на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут в Брюсселе 12-13 октября."Президент (Белоруссии Александр – ред.) Лукашенко должен прекратить участие Белоруссии в этом незаконном конфликте", - сказал он.В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.

https://ria.ru/20221011/pvo-1823171755.html

белоруссия

украина

брюссель

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в мире, йенс столтенберг, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, украина, брюссель, нато