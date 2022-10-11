https://ria.ru/20221011/nato-1823192795.html
В НАТО призвали Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине
В НАТО призвали Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
В НАТО призвали Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:56
2022-10-11T17:56
2022-10-11T17:56
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине.Генсек альянса во вторник выступил на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут в Брюсселе 12-13 октября."Президент (Белоруссии Александр – ред.) Лукашенко должен прекратить участие Белоруссии в этом незаконном конфликте", - сказал он.В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
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в мире, йенс столтенберг, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, украина, брюссель, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Украина, Брюссель, НАТО
В НАТО призвали Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине
Генсек НАТО Столтенберг призвал Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине