https://ria.ru/20221011/napadenie-1823112180.html
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу - РИА Новости, 11.10.2022
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу
Правоохранительные органы задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в том, что он надругался над школьницей и ограбил ее, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:10
2022-10-11T14:10
2022-10-11T14:11
происшествия
уфа
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УФА, 11 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в том, что он надругался над школьницей и ограбил ее, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.По данным следствия, 5 октября вечером 15-летняя девушка подверглась нападению со стороны неизвестного у остановки транспорта. Кроме того, злоумышленник похитил телефон у подростка. По данным фактам следствие возбудило уголовные дела по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера" и "разбой"."Личность злоумышленника была установлена, и он был задержан у себя дома. Им оказался 34-летний уфимец", - сообщает СУСК.Отмечается, что задержанный в ходе допроса сознался в содеянном, решается вопрос о его аресте.В МВД по Башкирии сообщают, что нападение было совершено, когда школьница возвращалась домой после занятий. "При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой было изъято значительное количество объектов для исследования. Эксперты МВД выделили ДНК и определили генотип подозреваемого", - говорится в сообщении полиции.Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео задержания. Оперативники спрашивают у мужчины, знает ли он причину задержания. Он отвечает отрицательно.
https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823004185.html
https://ria.ru/20220903/napadenie-1814233387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа
14:10 11.10.2022 (обновлено: 14:11 11.10.2022)
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу
СК сообщил о задержании уфимца, надругавшегося над школьницей и отобравшего у нее телефон
УФА, 11 окт – РИА Новости.
Правоохранительные органы задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в том, что он надругался над школьницей и ограбил ее, сообщили
в СУСК РФ по Башкирии.
По данным следствия, 5 октября вечером 15-летняя девушка подверглась нападению со стороны неизвестного у остановки транспорта. Кроме того, злоумышленник похитил телефон у подростка. По данным фактам следствие возбудило уголовные дела по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера" и "разбой".
"Личность злоумышленника была установлена, и он был задержан у себя дома. Им оказался 34-летний уфимец", - сообщает СУСК.
Отмечается, что задержанный в ходе допроса сознался в содеянном, решается вопрос о его аресте.
В МВД по Башкирии сообщают, что нападение было совершено, когда школьница возвращалась домой после занятий. "При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой было изъято значительное количество объектов для исследования. Эксперты МВД выделили ДНК и определили генотип подозреваемого", - говорится в сообщении полиции.
Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео задержания. Оперативники спрашивают у мужчины, знает ли он причину задержания. Он отвечает отрицательно.