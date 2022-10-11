https://ria.ru/20221011/napadenie-1823112180.html

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу - РИА Новости, 11.10.2022

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу

Правоохранительные органы задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в том, что он надругался над школьницей и ограбил ее, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:10

2022-10-11T14:10

2022-10-11T14:11

происшествия

уфа

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УФА, 11 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в том, что он надругался над школьницей и ограбил ее, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.По данным следствия, 5 октября вечером 15-летняя девушка подверглась нападению со стороны неизвестного у остановки транспорта. Кроме того, злоумышленник похитил телефон у подростка. По данным фактам следствие возбудило уголовные дела по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера" и "разбой"."Личность злоумышленника была установлена, и он был задержан у себя дома. Им оказался 34-летний уфимец", - сообщает СУСК.Отмечается, что задержанный в ходе допроса сознался в содеянном, решается вопрос о его аресте.В МВД по Башкирии сообщают, что нападение было совершено, когда школьница возвращалась домой после занятий. "При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой было изъято значительное количество объектов для исследования. Эксперты МВД выделили ДНК и определили генотип подозреваемого", - говорится в сообщении полиции.Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео задержания. Оперативники спрашивают у мужчины, знает ли он причину задержания. Он отвечает отрицательно.

https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823004185.html

https://ria.ru/20220903/napadenie-1814233387.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа