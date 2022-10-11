https://ria.ru/20221011/naemniki-1823006109.html

В Минске возбудили дело против белорусских наемников на стороне ВСУ

В Минске возбудили дело против белорусских наемников на стороне ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022

В Минске возбудили дело против белорусских наемников на стороне ВСУ

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело против создателей и участников "экстремистского батальона белорусских наемников" на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:07

2022-10-11T10:07

2022-10-11T11:01

специальная военная операция на украине

белоруссия

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело против создателей и участников "экстремистского батальона белорусских наемников" на Украине."Возбуждено уголовное дело в отношении создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников в Украине", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В отношении руководителей и уже установленных участников преступного формирования возбуждено уголовное дело по статье "создание экстремистского формирования либо участие в нем".По данным следствия, "группа граждан Республики Беларусь, находясь на территории Украины, Литвы и Польши, вдохновившись идеями национализма и следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны, скооперировались и создали экстремистское формирование "Полк имени Кастуся Калиновского" с отдельными структурными подразделениями". Согласно сообщению ведомства, в составе батальона "наемники консолидировали наиболее ярых представителей "радикального мира", а также лиц, скрывающихся от уголовного преследования за совершение различных преступлений"."Данные формирования созданы с целью оказания вооруженного сопротивления при проведении специальной военной операции (РФ на Украине – ред.) и для последующего вооруженного захвата власти в Республике Беларусь. Участники экстремистского формирования неоднократно заявляли о желании уничтожения граждан нашей страны, поддерживающих действующий конституционный строй, провокации военного конфликта внутри государства и намерениях совершать убийства тех, кто не согласен с позицией преступной банды", - заявили в СК.Отмечается, что "наемники организовали сеть Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими формированиями". "С их помощью объединившиеся экстремисты предпринимали попытки вербовки граждан Беларуси для последующего их участия в вооруженных конфликтах, террористической деятельности на территории нашей страны, финансировании экстремизма, разжигании социальной и идеологической вражды в обществе. Следуя примеру нацистской идеологии, руководители и так называемые бойцы публично демонстрируют превосходство и неполноценность граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности", - подчеркнули в СК.По данным ведомства, "уголовные дела также возбуждены в отношении активных участников радикальных ячеек на территории Беларуси, предпринимавших попытки к вхождению в состав экстремистского "батальона", и тех, кто конспиративно осуществлял преступную деятельность по указанию руководителей неофашистской группировки".В конце сентября МВД Белоруссии признало экстремистским формированием соцсети полка имени Кастуся Калиновского (новое название батальона), в составе которого ряд выходцев из Белоруссии с марта 2022 года действуют на стороне украинских военных. В конце марта в МВД сообщали, что правоохранителям известно о 50 участниках белорусского добровольческого батальона на Украине, действующего против России, возбуждено уголовное дело за соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства. Позже гостелеканал ОНТ сообщил, что силовикам известны личности 75 граждан Белоруссии, воюющих на Украине.В октябре председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что произошел раскол так называемого "полка Калиновского", в результате на Украине действуют несколько вооруженных формирований из выходцев из Белоруссии. Он отметил, что ранее воюющие на стороне украинских сил белорусы понесли существенные потери из-за попадания под российский обстрел, началось повальное дезертирство из их рядов и "реально на поле боя участвуют человек 10-20, остальные медийные фигуры, которые собирают деньги".

https://ria.ru/20220711/naemniki-1801836265.html

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822751976.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

https://ria.ru/20220711/finansirovanie-1801834919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, украина, в мире, следственный комитет белоруссии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины