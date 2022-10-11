https://ria.ru/20221011/nadezhda-1822983059.html

СМИ: правительство отказало "Лукойлу" в лицензии на участок на Балтике

СМИ: правительство отказало "Лукойлу" в лицензии на участок на Балтике - РИА Новости, 11.10.2022

СМИ: правительство отказало "Лукойлу" в лицензии на участок на Балтике

Правительство отказало "Лукойлу" в предоставлении лицензии на участок "Надежда" в Балтийском море, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:57

2022-10-11T04:57

2022-10-11T04:57

экономика

балтийское море

лукойл

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство отказало "Лукойлу" в предоставлении лицензии на участок "Надежда" в Балтийском море, пишет газета "Коммерсант".Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли сообщал, что правительство из-за экологических рисков вернуло на доработку в Минприроды проект распоряжения о выделении "Лукойлу" лицензии на участок недр "Надежда".Согласно данным издания, в этот раз "Лукойлу" пришлось доказывать, что разведка участка неопасна для нацпарка "Куршская коса". Кроме того, Минприроды подготовило приказ, устанавливающий границы охранной зоны нацпарка "Куршская коса" "по границе с акваторией Балтийского моря", тем самым, участок "Надежда" не попал в границы охранной зоны.Уточняется, что из-за этой ситуации решение правительства о невыдаче лицензии "выглядит неожиданным"."Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти (2,16 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) и примерно 1% доказанных запасов углеводородов (15,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента на конец прошлого года).

https://ria.ru/20221011/turtsiya-1822982258.html

балтийское море

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экономика, балтийское море, лукойл, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)