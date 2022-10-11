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В очереди на прием в МВФ стоят 28 стран, заявил президент Индонезии
В очереди на прием в МВФ стоят 28 стран, заявил президент Индонезии - РИА Новости, 11.10.2022
В очереди на прием в МВФ стоят 28 стран, заявил президент Индонезии
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 28 стран в настоящее время "стоят в очереди, чтобы попасть на прием в Международный валютный фонд (МВФ)", сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:10
2022-10-11T15:10
2022-10-11T15:10
джоко видодо
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 28 стран в настоящее время "стоят в очереди, чтобы попасть на прием в Международный валютный фонд (МВФ)", сообщает агентство ANTARA."Мне из Вашингтона позвонил министр финансов (США - ред.) и сказал, что 28 стран выстроились в очередь на прием в МВФ", — сказал Видодо, открывая экономический конгресс в Джакарте."Это означает, что пандемия, поразившая все страны, привела к коллапсу мировой экономики", — добавил президент Индонезии. Он пояснил, что во многих странах наблюдается спад экономических условий из-за COVID-19."Нынешняя ситуация очень и очень сложная для всего мира. По данным международных организаций, 66 стран находятся на грани экономического краха. Более того, в настоящее время 345 миллионов человек в 82 странах страдают от голода", — сообщил Видодо.Ранее сообщалось, что заместитель председателя парламента Индонезии Султан Бахтияр Наджамудин отметил высокую готовность России противостоять мировому энергетическому и продовольственному кризису.
https://ria.ru/20221010/mvf-1822875148.html
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джоко видодо, индонезия, вашингтон (штат), сша, мвф, экономика
Джоко Видодо, Индонезия, Вашингтон (штат), США, МВФ, Экономика
В очереди на прием в МВФ стоят 28 стран, заявил президент Индонезии
Президент Индонезии Видодо: 28 стран стоят в очереди на прием в МВФ