Столтенберг отказался комментировать теракт на Крымском мосту
Столтенберг переадресовал Украине вопрос о причастных к теракту на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал говорить о том, кто может стоять за терактом на Крымском мосту.
Генсек альянса Йенс Столтенберг выступил во вторник на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут 12-13 октября в Брюсселе.
"Я не буду комментировать, кто стоял за атакой на этот мост, я оставлю украинцам возможность комментировать это", - сказал он. Столтенберг также напомнил, что страны НАТО не признают Крым российской территорией.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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