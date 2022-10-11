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Столтенберг отказался комментировать теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/most-1823195546.html
Столтенберг отказался комментировать теракт на Крымском мосту
Столтенберг отказался комментировать теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 11.10.2022
Столтенберг отказался комментировать теракт на Крымском мосту
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал говорить о том, кто может стоять за терактом на Крымском мосту. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:03
2022-10-11T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
нато
россия
чп на крымском мосту
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал говорить о том, кто может стоять за терактом на Крымском мосту.Генсек альянса Йенс Столтенберг выступил во вторник на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут 12-13 октября в Брюсселе.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, йенс столтенберг, нато, россия, чп на крымском мосту, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, ЧП на Крымском мосту, Украина
18:03 11.10.2022
 
Столтенберг отказался комментировать теракт на Крымском мосту

Столтенберг переадресовал Украине вопрос о причастных к теракту на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал говорить о том, кто может стоять за терактом на Крымском мосту.
Генсек альянса Йенс Столтенберг выступил во вторник на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут 12-13 октября в Брюсселе.
"Я не буду комментировать, кто стоял за атакой на этот мост, я оставлю украинцам возможность комментировать это", - сказал он. Столтенберг также напомнил, что страны НАТО не признают Крым российской территорией.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергНАТОРоссияЧП на Крымском мостуУкраина
 
 
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