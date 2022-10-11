https://ria.ru/20221011/most-1823195546.html

Столтенберг отказался комментировать теракт на Крымском мосту

Столтенберг отказался комментировать теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 11.10.2022

Столтенберг отказался комментировать теракт на Крымском мосту

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал говорить о том, кто может стоять за терактом на Крымском мосту. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:03

2022-10-11T18:03

2022-10-11T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

нато

россия

чп на крымском мосту

украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал говорить о том, кто может стоять за терактом на Крымском мосту.Генсек альянса Йенс Столтенберг выступил во вторник на пресс-конференции, предваряющей заседания глав минобороны блока, которые пройдут 12-13 октября в Брюсселе.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато, россия, чп на крымском мосту, украина