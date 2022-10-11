Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/moskva-1823129770.html
Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости
Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 11.10.2022
Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости
В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу в эксплуатацию недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:14
2022-10-11T15:14
москва
андрей бочкарев
жилье
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу в эксплуатацию недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года в столице введено в эксплуатацию свыше 9 миллионов “квадратов” недвижимости различного назначения, что превышает плановые показатели года более, чем на 500 тысяч квадратных метров", - сказал он.Как отметил заммэра, почти 4,7 миллиона "квадратов" построенной в текущем году недвижимости пришлось на жилье."Традиционно очень высока доля инвестиционных проектов в общем вводе недвижимости – порядка 87%. Так, с начала этого года за счет девелоперов и частных застройщиков в Москве сдано 7,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 4,2 миллиона квадратных метров жилья", - добавил Бочкарев.Кроме того, сообщил глава столичного стройкомплекса, в Москве в 2022 году сдали 71 объект социальной инфраструктуры общей площадью почти 490 тысяч квадратных метров.
https://realty.ria.ru/20221005/renovatsiya-1821607492.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_38a3872e06a707db69857df0f9b21751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Жилье, Стройкомплекс Москвы
15:14 11.10.2022
 

Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу в эксплуатацию недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С начала года в столице введено в эксплуатацию свыше 9 миллионов “квадратов” недвижимости различного назначения, что превышает плановые показатели года более, чем на 500 тысяч квадратных метров", - сказал он.
Дом по программе реновации в Бескудниковском районе Москвы
5 октября, 09:07Программа реновации в Москве
Свыше 20 тысяч москвичей готовятся переехать в новые квартиры по реновации
Как отметил заммэра, почти 4,7 миллиона "квадратов" построенной в текущем году недвижимости пришлось на жилье.
"Традиционно очень высока доля инвестиционных проектов в общем вводе недвижимости – порядка 87%. Так, с начала этого года за счет девелоперов и частных застройщиков в Москве сдано 7,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 4,2 миллиона квадратных метров жилья", - добавил Бочкарев.
Кроме того, сообщил глава столичного стройкомплекса, в Москве в 2022 году сдали 71 объект социальной инфраструктуры общей площадью почти 490 тысяч квадратных метров.
 
МоскваАндрей БочкаревЖильеСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала