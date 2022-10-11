https://ria.ru/20221011/moskva-1823129770.html
Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости
Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 11.10.2022
Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости
В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу в эксплуатацию недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:14
2022-10-11T15:14
2022-10-11T15:14
москва
андрей бочкарев
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу в эксплуатацию недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года в столице введено в эксплуатацию свыше 9 миллионов “квадратов” недвижимости различного назначения, что превышает плановые показатели года более, чем на 500 тысяч квадратных метров", - сказал он.Как отметил заммэра, почти 4,7 миллиона "квадратов" построенной в текущем году недвижимости пришлось на жилье."Традиционно очень высока доля инвестиционных проектов в общем вводе недвижимости – порядка 87%. Так, с начала этого года за счет девелоперов и частных застройщиков в Москве сдано 7,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 4,2 миллиона квадратных метров жилья", - добавил Бочкарев.Кроме того, сообщил глава столичного стройкомплекса, в Москве в 2022 году сдали 71 объект социальной инфраструктуры общей площадью почти 490 тысяч квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Жилье, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу в эксплуатацию недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С начала года в столице введено в эксплуатацию свыше 9 миллионов “квадратов” недвижимости различного назначения, что превышает плановые показатели года более, чем на 500 тысяч квадратных метров", - сказал он.
Как отметил заммэра, почти 4,7 миллиона "квадратов" построенной в текущем году недвижимости пришлось на жилье.
"Традиционно очень высока доля инвестиционных проектов в общем вводе недвижимости – порядка 87%. Так, с начала этого года за счет девелоперов и частных застройщиков в Москве сдано 7,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 4,2 миллиона квадратных метров жилья", - добавил Бочкарев
.
Кроме того, сообщил глава столичного стройкомплекса, в Москве в 2022 году сдали 71 объект социальной инфраструктуры общей площадью почти 490 тысяч квадратных метров.