https://ria.ru/20221011/moskva-1823129770.html

Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости

Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 11.10.2022

Бочкарев: в Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости

В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу в эксплуатацию недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:14

2022-10-11T15:14

2022-10-11T15:14

москва

андрей бочкарев

жилье

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу в эксплуатацию недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года в столице введено в эксплуатацию свыше 9 миллионов “квадратов” недвижимости различного назначения, что превышает плановые показатели года более, чем на 500 тысяч квадратных метров", - сказал он.Как отметил заммэра, почти 4,7 миллиона "квадратов" построенной в текущем году недвижимости пришлось на жилье."Традиционно очень высока доля инвестиционных проектов в общем вводе недвижимости – порядка 87%. Так, с начала этого года за счет девелоперов и частных застройщиков в Москве сдано 7,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 4,2 миллиона квадратных метров жилья", - добавил Бочкарев.Кроме того, сообщил глава столичного стройкомплекса, в Москве в 2022 году сдали 71 объект социальной инфраструктуры общей площадью почти 490 тысяч квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20221005/renovatsiya-1821607492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы