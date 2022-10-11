https://ria.ru/20221011/moshenniki-1822975420.html

Эксперт раскрыл, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей

Эксперт раскрыл, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей - РИА Новости, 11.10.2022

Эксперт раскрыл, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей

Привычка детей и молодежи постоянно сидеть в смартфонах и гаджетах нередко помогает киберпреступникам. Втираясь в доверие к подросткам, они добираются до денег... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T03:15

2022-10-11T03:15

2022-10-11T03:15

общество

технологии

россия

павел мясоедов

интеллектуальный резерв

деньги

мошенничество

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Привычка детей и молодежи постоянно сидеть в смартфонах и гаджетах нередко помогает киберпреступникам. Втираясь в доверие к подросткам, они добираются до денег и личных данных их родителей, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Как правило, для этого используются игровые чаты, группы в соцсетях и прочие места общения молодежи, закрытые от взрослых. Затем преступники выстраивают доверительные отношения с ребенком.В гаджеты детей нередко “подселяют” вирусы, с помощью которых атакуют финансовые счета взрослых и выясняют данные их банковских карт. Бывают, что пугают самого ребенка — например, с помощью бесплатных игр на его телефон устанавливают вирус, который генерирует всплывающие сообщения с требованием заплатить “штраф” или перевести деньги для разблокировки устройства. Чтобы избежать этого, используйте антивирусы и другие методы безопасности, в том числе, от самого производителя.

https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html

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общество, технологии, россия, павел мясоедов, интеллектуальный резерв, деньги, мошенничество