Эксперт раскрыл, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей
Эксперт Мясоедов предупредил о мошеннической схеме с использованием игровых чатов
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Привычка детей и молодежи постоянно сидеть в смартфонах и гаджетах нередко помогает киберпреступникам. Втираясь в доверие к подросткам, они добираются до денег и личных данных их родителей, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Как правило, для этого используются игровые чаты, группы в соцсетях и прочие места общения молодежи, закрытые от взрослых. Затем преступники выстраивают доверительные отношения с ребенком.
“Следствием этого могут стать бесконтрольные переводы денежных средств, утечки конфиденциальной информации о семье и даже агрессивные действия детей по отношению к окружающим”, — предупредил специалист.
В гаджеты детей нередко “подселяют” вирусы, с помощью которых атакуют финансовые счета взрослых и выясняют данные их банковских карт. Бывают, что пугают самого ребенка — например, с помощью бесплатных игр на его телефон устанавливают вирус, который генерирует всплывающие сообщения с требованием заплатить “штраф” или перевести деньги для разблокировки устройства. Чтобы избежать этого, используйте антивирусы и другие методы безопасности, в том числе, от самого производителя.
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