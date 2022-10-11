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Эксперт раскрыл, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей - РИА Новости, 11.10.2022
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Эксперт раскрыл, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей
Эксперт раскрыл, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей - РИА Новости, 11.10.2022
Эксперт раскрыл, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей
Привычка детей и молодежи постоянно сидеть в смартфонах и гаджетах нередко помогает киберпреступникам. Втираясь в доверие к подросткам, они добираются до денег... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T03:15
2022-10-11T03:15
общество
технологии
россия
павел мясоедов
интеллектуальный резерв
деньги
мошенничество
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Привычка детей и молодежи постоянно сидеть в смартфонах и гаджетах нередко помогает киберпреступникам. Втираясь в доверие к подросткам, они добираются до денег и личных данных их родителей, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Как правило, для этого используются игровые чаты, группы в соцсетях и прочие места общения молодежи, закрытые от взрослых. Затем преступники выстраивают доверительные отношения с ребенком.В гаджеты детей нередко “подселяют” вирусы, с помощью которых атакуют финансовые счета взрослых и выясняют данные их банковских карт. Бывают, что пугают самого ребенка — например, с помощью бесплатных игр на его телефон устанавливают вирус, который генерирует всплывающие сообщения с требованием заплатить “штраф” или перевести деньги для разблокировки устройства. Чтобы избежать этого, используйте антивирусы и другие методы безопасности, в том числе, от самого производителя.
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общество, технологии, россия, павел мясоедов, интеллектуальный резерв, деньги, мошенничество
Общество, Технологии, Россия, Павел Мясоедов, Интеллектуальный Резерв, Деньги, Мошенничество
03:15 11.10.2022
 
Эксперт раскрыл, как мошенники могут украсть ваши деньги через детей

Эксперт Мясоедов предупредил о мошеннической схеме с использованием игровых чатов

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Привычка детей и молодежи постоянно сидеть в смартфонах и гаджетах нередко помогает киберпреступникам. Втираясь в доверие к подросткам, они добираются до денег и личных данных их родителей, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Как правило, для этого используются игровые чаты, группы в соцсетях и прочие места общения молодежи, закрытые от взрослых. Затем преступники выстраивают доверительные отношения с ребенком.
“Следствием этого могут стать бесконтрольные переводы денежных средств, утечки конфиденциальной информации о семье и даже агрессивные действия детей по отношению к окружающим”, — предупредил специалист.
В гаджеты детей нередко “подселяют” вирусы, с помощью которых атакуют финансовые счета взрослых и выясняют данные их банковских карт. Бывают, что пугают самого ребенка — например, с помощью бесплатных игр на его телефон устанавливают вирус, который генерирует всплывающие сообщения с требованием заплатить “штраф” или перевести деньги для разблокировки устройства. Чтобы избежать этого, используйте антивирусы и другие методы безопасности, в том числе, от самого производителя.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 02:15
Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона
 
ОбществоТехнологииРоссияПавел МясоедовИнтеллектуальный РезервДеньгиМошенничество
 
 
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