https://ria.ru/20221011/moshennichestvo-1823164812.html

Случаи мошенничества по замене приборов учета участились в Подмосковье

Случаи мошенничества по замене приборов учета участились в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022

Случаи мошенничества по замене приборов учета участились в Подмосковье

Власти Московской области сообщили об участившихся фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся специалистами АО "Мосэнергосбыт", говорится в сообщении РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:51

2022-10-11T16:51

2022-10-11T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мосэнергосбыт

общество

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Власти Московской области сообщили об участившихся фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся специалистами АО "Мосэнергосбыт", говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Как отметили в ведомстве, жители региона начали находить в почтовых ящиках уведомления, в которых сообщается о необходимости срочной замены автоматов. Лжеэлектрики обходят квартиры, предлагая поменять автоматы на коммерческой основе, мотивируя тем, что без замены автоматов гарантирующий поставщик не поменяет прибор учёта."Министерство энергетики Московской области напоминает, что замена прибора учёта производится бесплатно в том случае, если он вышел за межповерочный интервал или сломался, и независимо от состояния автоматов", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что специалист "Мосэнергосбыта" приходит только в случае предварительно оформленной заявки или для съёма контрольных показаний. При этом он обязан предъявить удостоверение с QR кодом, отсканировав который клиент точно будет знать, что это сотрудник "Мосэнергосбыта"."Если в удостоверении указано ООО, ПАО или любая другая аббревиатура, или созвучное название, то это компания-самозванец", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220615/energoseti-1795584252.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мосэнергосбыт, общество