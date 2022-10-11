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Случаи мошенничества по замене приборов учета участились в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221011/moshennichestvo-1823164812.html
Случаи мошенничества по замене приборов учета участились в Подмосковье
Случаи мошенничества по замене приборов учета участились в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2022
Случаи мошенничества по замене приборов учета участились в Подмосковье
Власти Московской области сообщили об участившихся фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся специалистами АО "Мосэнергосбыт", говорится в сообщении РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:51
2022-10-11T16:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мосэнергосбыт
общество
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Власти Московской области сообщили об участившихся фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся специалистами АО "Мосэнергосбыт", говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Как отметили в ведомстве, жители региона начали находить в почтовых ящиках уведомления, в которых сообщается о необходимости срочной замены автоматов. Лжеэлектрики обходят квартиры, предлагая поменять автоматы на коммерческой основе, мотивируя тем, что без замены автоматов гарантирующий поставщик не поменяет прибор учёта."Министерство энергетики Московской области напоминает, что замена прибора учёта производится бесплатно в том случае, если он вышел за межповерочный интервал или сломался, и независимо от состояния автоматов", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что специалист "Мосэнергосбыта" приходит только в случае предварительно оформленной заявки или для съёма контрольных показаний. При этом он обязан предъявить удостоверение с QR кодом, отсканировав который клиент точно будет знать, что это сотрудник "Мосэнергосбыта"."Если в удостоверении указано ООО, ПАО или любая другая аббревиатура, или созвучное название, то это компания-самозванец", - добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), мосэнергосбыт, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мосэнергосбыт, Общество
16:51 11.10.2022
 

Случаи мошенничества по замене приборов учета участились в Подмосковье

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкЭлектрические счетчики в мастерской Калининградэнерго, электроэнергия, энергоэффективность
Электрические счетчики в мастерской Калининградэнерго, электроэнергия, энергоэффективность - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Власти Московской области сообщили об участившихся фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся специалистами АО "Мосэнергосбыт", говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, жители региона начали находить в почтовых ящиках уведомления, в которых сообщается о необходимости срочной замены автоматов. Лжеэлектрики обходят квартиры, предлагая поменять автоматы на коммерческой основе, мотивируя тем, что без замены автоматов гарантирующий поставщик не поменяет прибор учёта.
"Министерство энергетики Московской области напоминает, что замена прибора учёта производится бесплатно в том случае, если он вышел за межповерочный интервал или сломался, и независимо от состояния автоматов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что специалист "Мосэнергосбыта" приходит только в случае предварительно оформленной заявки или для съёма контрольных показаний. При этом он обязан предъявить удостоверение с QR кодом, отсканировав который клиент точно будет знать, что это сотрудник "Мосэнергосбыта".
"Если в удостоверении указано ООО, ПАО или любая другая аббревиатура, или созвучное название, то это компания-самозванец", - добавили в ведомстве.
Счетчики электроэнергии на даче в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:30Новости Подмосковья
Энергетические организации взяли на баланс более 5,5 тысячи сетей МО
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МосэнергосбытОбщество
 
 
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