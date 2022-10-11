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Мобилизованные жители Кузбасса сыграли в Омске сразу семь свадеб - РИА Новости, 11.10.2022
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Мобилизованные жители Кузбасса сыграли в Омске сразу семь свадеб
Мобилизованные жители Кузбасса сыграли в Омске сразу семь свадеб - РИА Новости, 11.10.2022
Мобилизованные жители Кузбасса сыграли в Омске сразу семь свадеб
Мобилизованные жители Кузбасса сыграли в Омске сразу семь свадеб, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:48
2022-10-11T10:48
общество
сергей цивилев
омск
кемеровская область
омская область
частичная мобилизация в россии
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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованные жители Кузбасса сыграли в Омске сразу семь свадеб, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.Ранее во время прямого радиоэфира с жителями региона губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с подругами. Он предложил военнослужащим, находящимся в центре подготовки в Омске, собрать списки желающих зарегистрировать брак, а их женщин, работников ЗАГСа и священника обещал доставить в Омск для регистрации брака."По поручению губернатора Сергея Цивилева для мобилизованных жителей региона организовали возможность зарегистрировать брак в Омской области. Из Кузбасса в Омск для заключения брака со своими избранниками приехали семь жительниц региона", – говорится в сообщении.Отмечается, что Цивилев пообщался с женщинами по телефону и заявил им, что те "приехали не только с миссией узаконить отношения, но и вдохновить своих мужчин".Призванным в рамках частичной мобилизации предусмотрены выплаты по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получают те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО с 16 сентября.
омск
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общество, сергей цивилев, омск, кемеровская область, омская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Цивилев, Омск, Кемеровская область, Омская область, Частичная мобилизация в России
10:48 11.10.2022
 
Мобилизованные жители Кузбасса сыграли в Омске сразу семь свадеб

В правительстве Кузбасса сообщили, что мобилизованные жители региона сыграли семь свадеб

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованные жители Кузбасса сыграли в Омске сразу семь свадеб, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
Ранее во время прямого радиоэфира с жителями региона губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал мобилизованных узаконить отношения с подругами. Он предложил военнослужащим, находящимся в центре подготовки в Омске, собрать списки желающих зарегистрировать брак, а их женщин, работников ЗАГСа и священника обещал доставить в Омск для регистрации брака.
"По поручению губернатора Сергея Цивилева для мобилизованных жителей региона организовали возможность зарегистрировать брак в Омской области. Из Кузбасса в Омск для заключения брака со своими избранниками приехали семь жительниц региона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Цивилев пообщался с женщинами по телефону и заявил им, что те "приехали не только с миссией узаконить отношения, но и вдохновить своих мужчин".
Призванным в рамках частичной мобилизации предусмотрены выплаты по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получают те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО с 16 сентября.
 
ОбществоСергей ЦивилевОмскКемеровская областьОмская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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