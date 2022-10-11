https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823233680.html
Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации
Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации
В случае возможных рисков для безопасности Молдавии в стране может быть объявлена частичная мобилизация, заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:55
2022-10-11T20:55
2022-10-11T20:55
в мире
молдавия
черное море
россия
частичная мобилизация в россии
евросоюз
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КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. В случае возможных рисков для безопасности Молдавии в стране может быть объявлена частичная мобилизация, заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий Носатый.Ранее минобороны Молдавии утверждало, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства."Всеобщая мобилизация — это очень сложный сценарий, она не объявляется по всяким изменениям ситуации. Я не думаю, что мы до такого сценария дойдем. Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы",- заявил глава минобороны Молдавии в интервью кишиневскому телеканалу PRO TV, выдержки из которого опубликованы во вторник.Носатый отметил, что в молдавской армии сейчас около 6 тысяч солдат, а вооружение в основном осталось с советских времен. При этом министр подчеркнул, что у Молдавии нет системы ПВО, и армия может только следить за ракетами, летящими над пространством республики. Глава оборонного ведомства также добавил, что Национальная армия может купить систему Patriot."В рамках модернизации армии Молдавия может перейти к системе ПВО типа Patriot", - сказал Носатый.Ранее власти республики заявляли о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. Госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году.
https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821222594.html
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в мире, молдавия, черное море, россия, частичная мобилизация в россии, евросоюз
В мире, Молдавия, Черное море, Россия, Частичная мобилизация в России, Евросоюз
Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации
Минобороны Молдавии: в случае рисков в стране может быть объявлена частичная мобилизация
КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. В случае возможных рисков для безопасности Молдавии в стране может быть объявлена частичная мобилизация, заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий Носатый.
Ранее минобороны Молдавии утверждало, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море
. В связи с этим посол РФ
в Кишиневе
Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства.
"Всеобщая мобилизация — это очень сложный сценарий, она не объявляется по всяким изменениям ситуации. Я не думаю, что мы до такого сценария дойдем. Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы",- заявил глава минобороны Молдавии в интервью кишиневскому телеканалу PRO TV, выдержки из которого опубликованы во вторник.
Носатый отметил, что в молдавской армии сейчас около 6 тысяч солдат, а вооружение в основном осталось с советских времен. При этом министр подчеркнул, что у Молдавии нет системы ПВО, и армия может только следить за ракетами, летящими над пространством республики. Глава оборонного ведомства также добавил, что Национальная армия может купить систему Patriot.
"В рамках модернизации армии Молдавия может перейти к системе ПВО типа Patriot", - сказал Носатый.
Ранее власти республики заявляли о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. Госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС
на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году.