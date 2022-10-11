https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823233680.html

Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации

Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

Молдавия анализирует риски, связанные с объявлением частичной мобилизации

В случае возможных рисков для безопасности Молдавии в стране может быть объявлена частичная мобилизация, заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:55

2022-10-11T20:55

2022-10-11T20:55

в мире

молдавия

черное море

россия

частичная мобилизация в россии

евросоюз

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КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. В случае возможных рисков для безопасности Молдавии в стране может быть объявлена частичная мобилизация, заявил в телеэфире министр обороны республики Анатолий Носатый.Ранее минобороны Молдавии утверждало, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства."Всеобщая мобилизация — это очень сложный сценарий, она не объявляется по всяким изменениям ситуации. Я не думаю, что мы до такого сценария дойдем. Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы",- заявил глава минобороны Молдавии в интервью кишиневскому телеканалу PRO TV, выдержки из которого опубликованы во вторник.Носатый отметил, что в молдавской армии сейчас около 6 тысяч солдат, а вооружение в основном осталось с советских времен. При этом министр подчеркнул, что у Молдавии нет системы ПВО, и армия может только следить за ракетами, летящими над пространством республики. Глава оборонного ведомства также добавил, что Национальная армия может купить систему Patriot."В рамках модернизации армии Молдавия может перейти к системе ПВО типа Patriot", - сказал Носатый.Ранее власти республики заявляли о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. Госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году.

https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821222594.html

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823129609.html

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в мире, молдавия, черное море, россия, частичная мобилизация в россии, евросоюз