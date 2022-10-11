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Гладков рассказал о выплатах семьям с детьми мобилизованных белгородцев - РИА Новости, 11.10.2022
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823163087.html
Гладков рассказал о выплатах семьям с детьми мобилизованных белгородцев
Гладков рассказал о выплатах семьям с детьми мобилизованных белгородцев - РИА Новости, 11.10.2022
Гладков рассказал о выплатах семьям с детьми мобилизованных белгородцев
Власти Белгородской области, помимо прочих видов помощи, будут выплачивать по три тысячи рублей на питание всем детям белгородцев, призванных на военную службу... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:47
2022-10-11T16:47
белгородская область
общество
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области, помимо прочих видов помощи, будут выплачивать по три тысячи рублей на питание всем детям белгородцев, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Как и обещали, начинаем выплаты семьям военнослужащих, которые призваны в рамках частичной мобилизации, там, где есть дети", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.По словам Гладкова, семьям будет выплачиваться по три тысячи рублей в месяц на питание всем детям до 18 лет и учащимся очной формы до 23 лет. Выплата будет единовременной в размере девяти тысяч рублей за октябрь, ноябрь и декабрь."Для того, чтобы получить выплату, нужно прийти в отделение социальной защиты и написать заявление. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребёнка. Сбор заявлений начинается во вторник", - отметили в правительстве.В Белгородской области с 1 октября введены новые меры поддержки семей мобилизованных. Сумма единовременной выплаты при рождении ребёнка после 21 сентября составит 50 тысяч рублей. Для ее получения необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о браке, а также заявление от матери.Главная мера поддержки на сегодня в области – единовременная выплата в 100 тысяч рублей для частично мобилизованных граждан и жителей региона, проходящих службу по контракту в ВС РФ, а также добровольцев. Общий объем затрат до конца года за счет регионального бюджета составит 26 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823158039.html
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822862281.html
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общество, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Общество, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Вячеслав Гладков, Белгородская область
16:47 11.10.2022
 
Гладков рассказал о выплатах семьям с детьми мобилизованных белгородцев

Гладков назвал размер выплат семьям с детьми мобилизованных из Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчины, призванные по частичной мобилизации
Мужчины, призванные по частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные по частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области, помимо прочих видов помощи, будут выплачивать по три тысячи рублей на питание всем детям белгородцев, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Как и обещали, начинаем выплаты семьям военнослужащих, которые призваны в рамках частичной мобилизации, там, где есть дети", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 16:38Удмуртская Республика
В Удмуртии выплатят по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам
По словам Гладкова, семьям будет выплачиваться по три тысячи рублей в месяц на питание всем детям до 18 лет и учащимся очной формы до 23 лет. Выплата будет единовременной в размере девяти тысяч рублей за октябрь, ноябрь и декабрь.
"Для того, чтобы получить выплату, нужно прийти в отделение социальной защиты и написать заявление. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребёнка. Сбор заявлений начинается во вторник", - отметили в правительстве.
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Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям
В Белгородской области с 1 октября введены новые меры поддержки семей мобилизованных. Сумма единовременной выплаты при рождении ребёнка после 21 сентября составит 50 тысяч рублей. Для ее получения необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о браке, а также заявление от матери.
Главная мера поддержки на сегодня в области – единовременная выплата в 100 тысяч рублей для частично мобилизованных граждан и жителей региона, проходящих службу по контракту в ВС РФ, а также добровольцев. Общий объем затрат до конца года за счет регионального бюджета составит 26 миллионов рублей.
 
Белгородская областьОбществоВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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