https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823161499.html
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания - РИА Новости, 11.10.2022
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания
Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:43
2022-10-11T16:43
2022-10-11T17:45
ростовская область
василий голубев
частичная мобилизация в россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
украина
сергей шойгу
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости. Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий", — написал он.На прошлой неделе пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова сообщила, что Ростовская область полностью выполнила план Министерства обороны по организации частичной мобилизации в регионе.В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ростовская область, Василий Голубев, Частичная мобилизация в России, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Шойгу, Общество
16:43 11.10.2022 (обновлено: 17:45 11.10.2022)
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания
Губернатор Ростовской области Голубев заявил о получении нового мобилизационного задания