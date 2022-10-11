https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823161499.html

Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания

Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания - РИА Новости, 11.10.2022

Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания

Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:43

2022-10-11T16:43

2022-10-11T17:45

ростовская область

василий голубев

частичная мобилизация в россии

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

украина

сергей шойгу

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости. Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий", — написал он.На прошлой неделе пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова сообщила, что Ростовская область полностью выполнила план Министерства обороны по организации частичной мобилизации в регионе.В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html

ростовская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростовская область, василий голубев, частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сергей шойгу, общество