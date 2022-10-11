Рейтинг@Mail.ru
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823161499.html
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания - РИА Новости, 11.10.2022
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания
Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:43
2022-10-11T17:45
ростовская область
василий голубев
частичная мобилизация в россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
украина
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823188200_0:194:2948:1852_1920x0_80_0_0_1eccb47c704b7247b89fd96b940775b9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости. Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий", — написал он.На прошлой неделе пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова сообщила, что Ростовская область полностью выполнила план Министерства обороны по организации частичной мобилизации в регионе.В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html
ростовская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823188200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ea0a4f4a1480c262a3fecf68262c7b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, василий голубев, частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сергей шойгу, общество
Ростовская область, Василий Голубев, Частичная мобилизация в России, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Шойгу, Общество
16:43 11.10.2022 (обновлено: 17:45 11.10.2022)
 
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания

Губернатор Ростовской области Голубев заявил о получении нового мобилизационного задания

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости. Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
"Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий", — написал он.
Повестка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:18
Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной
На прошлой неделе пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова сообщила, что Ростовская область полностью выполнила план Министерства обороны по организации частичной мобилизации в регионе.
В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевЧастичная мобилизация в РоссииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаСергей ШойгуОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала