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Мобилизованные жители Астраханской области получат по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823149774.html
Мобилизованные жители Астраханской области получат по 75 тысяч рублей
Мобилизованные жители Астраханской области получат по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Мобилизованные жители Астраханской области получат по 75 тысяч рублей
Мобилизованным жителям Астраханской области будут единовременно выплачивать по 75 тысяч рублей, сообщает администрация губернатора региона по итогам заседания... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:17
2022-10-11T16:17
специальная военная операция на украине
общество
астраханская область
частичная мобилизация в россии
россия
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованным жителям Астраханской области будут единовременно выплачивать по 75 тысяч рублей, сообщает администрация губернатора региона по итогам заседания оперштаба по вопросам частичной мобилизации."Губернатор подписал распоряжение о соцподдержке мобилизованных астраханцев и членов их семей, которое помимо пункта о единовременной выплате содержит ещё полтора десятка позиций в дополнение к уже действующим федеральным и региональным мерам", - говорится в сообщении. Уточняется, что единовременная выплата мобилизованным будет составлять 75 тысяч рублей.Заместитель председателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова на заседании рассказала о работе горячей линии "122" по вопросам частичной мобилизации. За все время работы было получено свыше 4 тысяч обращений, более 500 из них - заявки от добровольцев. В настоящее время на горячую линию поступает в среднем около 130 обращений в сутки.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, астраханская область, частичная мобилизация в россии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Астраханская область, Частичная мобилизация в России, Россия, Вооруженные силы РФ
16:17 11.10.2022
 
Мобилизованные жители Астраханской области получат по 75 тысяч рублей

Астраханские власти выплатят мобилизованным жителям региона по 75 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованным жителям Астраханской области будут единовременно выплачивать по 75 тысяч рублей, сообщает администрация губернатора региона по итогам заседания оперштаба по вопросам частичной мобилизации.
"Губернатор подписал распоряжение о соцподдержке мобилизованных астраханцев и членов их семей, которое помимо пункта о единовременной выплате содержит ещё полтора десятка позиций в дополнение к уже действующим федеральным и региональным мерам", - говорится в сообщении. Уточняется, что единовременная выплата мобилизованным будет составлять 75 тысяч рублей.
Заместитель председателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова на заседании рассказала о работе горячей линии "122" по вопросам частичной мобилизации. За все время работы было получено свыше 4 тысяч обращений, более 500 из них - заявки от добровольцев. В настоящее время на горячую линию поступает в среднем около 130 обращений в сутки.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАстраханская областьЧастичная мобилизация в РоссииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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