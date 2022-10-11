https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823149774.html

Мобилизованные жители Астраханской области получат по 75 тысяч рублей

Мобилизованные жители Астраханской области получат по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 11.10.2022

Мобилизованные жители Астраханской области получат по 75 тысяч рублей

Мобилизованным жителям Астраханской области будут единовременно выплачивать по 75 тысяч рублей, сообщает администрация губернатора региона по итогам заседания... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:17

2022-10-11T16:17

2022-10-11T16:17

специальная военная операция на украине

общество

астраханская область

частичная мобилизация в россии

россия

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованным жителям Астраханской области будут единовременно выплачивать по 75 тысяч рублей, сообщает администрация губернатора региона по итогам заседания оперштаба по вопросам частичной мобилизации."Губернатор подписал распоряжение о соцподдержке мобилизованных астраханцев и членов их семей, которое помимо пункта о единовременной выплате содержит ещё полтора десятка позиций в дополнение к уже действующим федеральным и региональным мерам", - говорится в сообщении. Уточняется, что единовременная выплата мобилизованным будет составлять 75 тысяч рублей.Заместитель председателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова на заседании рассказала о работе горячей линии "122" по вопросам частичной мобилизации. За все время работы было получено свыше 4 тысяч обращений, более 500 из них - заявки от добровольцев. В настоящее время на горячую линию поступает в среднем около 130 обращений в сутки.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/punkt-1820253779.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, астраханская область, частичная мобилизация в россии, россия, вооруженные силы рф