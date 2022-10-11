https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823148675.html

Мобилизованным жителям Коми выплатят по сто тысяч рублей

Мобилизованным жителям Коми выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 11.10.2022

Мобилизованным жителям Коми выплатят по сто тысяч рублей

Призванные по частичной мобилизации жители Коми получат по 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:11

2022-10-11T16:11

2022-10-11T16:11

специальная военная операция на украине

владимир уйба

владимир путин

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украина

единая россия

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации жители Коми получат по 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы республики."Жители Коми, призванные по мобилизации, получат по 100 тысяч рублей… Десятого октября подписано соответствующее распоряжение правительства региона", - говорится в сообщении.По вопросу выплат можно обратиться в центры социальной защиты населения в городах и районах Коми. "Наши защитники понимают, какая миссия на них возложена. Понимают, что отправляются в зону СВО ради мирного будущего своих детей. И они готовы выполнять боевые задачи. А наша задача – оказать всестороннюю поддержку им и их семьям. Как моральную, что тоже очень важно, так и материальную. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение о единовременной выплате подъемных призванным по мобилизации жителям республики", - отметил глава республики Владимир Уйба, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в Коми приняты меры поддержки призванных в рамках частичной мобилизации и членов их семей. Правительство республики проводит работу по закупке обмундирования для призванных по мобилизации дополнительно к тому, что будет обеспечено министерством обороны РФ.Призванные по частичной мобилизации могут получить нотариальную помощь на льготных условиях и в ускоренном режиме. При обращении к нотариусу нужно иметь с собой повестку. Кроме того, желающие побыстрее зарегистрировать отношения при наличии повестки могут заключить брак в день подачи заявления. Также в Коми под патронажем регионального отделения партии "Единая Россия" организован сбор средств на счет фонда "Добрая республика". Все средства направят на дополнительное обеспечение призванных снаряжением и средствами первой необходимости.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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владимир уйба, владимир путин, сергей шойгу, россия, украина, единая россия, частичная мобилизация в россии