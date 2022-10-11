https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823141343.html
Предприниматель сможет приостановить использование гранта при мобилизации
Предприниматель сможет приостановить использование гранта при мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
Предприниматель сможет приостановить использование гранта при мобилизации
Предприниматель сможет приостановить использование гранта или вернуть его при призыве в рамках частичной мобилизации, сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:45
2022-10-11T15:45
2022-10-11T15:53
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Предприниматель сможет приостановить использование гранта или вернуть его при призыве в рамках частичной мобилизации, сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина."Если предприниматель уже получил грант под свой проект, то он сможет приостановить исполнение обязательств без каких-либо штрафов или взысканий или вернуть всю сумму гранта", - сказала Баталина на брифинге в правительстве.По ее словам, получатель гранта, если он призван для участия в специальной военной операции, может рассчитывать на смягчение требований, которые предъявляются к реализации его гранта.
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РИА Новости
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РИА Новости
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частичная мобилизация в россии, ольга баталина, россия
Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Ольга Баталина, Россия
15:45 11.10.2022 (обновлено: 15:53 11.10.2022)
Предприниматель сможет приостановить использование гранта при мобилизации
Минтруд: предприниматель сможет приостановить использование гранта при мобилизации
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Предприниматель сможет приостановить использование гранта или вернуть его при призыве в рамках частичной мобилизации, сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.
"Если предприниматель уже получил грант под свой проект, то он сможет приостановить исполнение обязательств без каких-либо штрафов или взысканий или вернуть всю сумму гранта", - сказала Баталина на брифинге в правительстве.
По ее словам, получатель гранта, если он призван для участия в специальной военной операции, может рассчитывать на смягчение требований, которые предъявляются к реализации его гранта.