https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823141343.html

Предприниматель сможет приостановить использование гранта при мобилизации

Предприниматель сможет приостановить использование гранта при мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

Предприниматель сможет приостановить использование гранта при мобилизации

Предприниматель сможет приостановить использование гранта или вернуть его при призыве в рамках частичной мобилизации, сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:45

2022-10-11T15:45

2022-10-11T15:53

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

ольга баталина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Предприниматель сможет приостановить использование гранта или вернуть его при призыве в рамках частичной мобилизации, сообщила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина."Если предприниматель уже получил грант под свой проект, то он сможет приостановить исполнение обязательств без каких-либо штрафов или взысканий или вернуть всю сумму гранта", - сказала Баталина на брифинге в правительстве.По ее словам, получатель гранта, если он призван для участия в специальной военной операции, может рассчитывать на смягчение требований, которые предъявляются к реализации его гранта.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

частичная мобилизация в россии, ольга баталина, россия