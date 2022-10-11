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Мобилизованные волгоградцы получат выплату в сто тысяч рублей
Мобилизованные волгоградцы получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 11.10.2022
Мобилизованные волгоградцы получат выплату в сто тысяч рублей
Губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:24
2022-10-11T13:24
2022-10-11T13:24
общество
андрей бочаров
владимир путин
волгоградская область
россия
telegram (приложение)
частичная мобилизация в россии
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ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале."Мной принято решение о единовременной региональной выплате призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области по 100 тысяч рублей", - цитируются в сообщении слова Бочарова на встрече с семьями мобилизованных.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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общество, андрей бочаров, владимир путин, волгоградская область, россия, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии
Общество, Андрей Бочаров, Владимир Путин, Волгоградская область, Россия, Telegram (приложение), Частичная мобилизация в России
Мобилизованные волгоградцы получат выплату в сто тысяч рублей
Губернатор Бочаров: мобилизованные волгоградцы получат выплату в сто тысяч рублей