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Мобилизованные волгоградцы получат выплату в сто тысяч рублей

Мобилизованные волгоградцы получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 11.10.2022

Мобилизованные волгоградцы получат выплату в сто тысяч рублей

Губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:24

2022-10-11T13:24

2022-10-11T13:24

общество

андрей бочаров

владимир путин

волгоградская область

россия

telegram (приложение)

частичная мобилизация в россии

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ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале."Мной принято решение о единовременной региональной выплате призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области по 100 тысяч рублей", - цитируются в сообщении слова Бочарова на встрече с семьями мобилизованных.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

волгоградская область

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общество, андрей бочаров, владимир путин, волгоградская область, россия, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии