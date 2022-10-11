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Власти Саратова отменили плату за детский сад для семей мобилизованных

Власти Саратова отменили плату за детский сад для семей мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022

Власти Саратова отменили плату за детский сад для семей мобилизованных

Администрация Саратова отменила для семей призванных в рамках частичной мобилизации родительскую плату за детский сад, сообщила исполняющая полномочия главы... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:33

2022-10-11T12:33

2022-10-11T12:33

общество

владимир путин

саратов

саратовская область

россия

частичная мобилизация в россии

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САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Администрация Саратова отменила для семей призванных в рамках частичной мобилизации родительскую плату за детский сад, сообщила исполняющая полномочия главы города Лада Мокроусова."По поручению губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных подписала постановление об отмене родительской оплаты в детских садах для этой категории граждан. Эта мера поддержки будет действовать с 21 сентября 2022 года - даты начала частичной мобилизации", - написала Мокроусова в Telegram-канале.Как следует из постановления мэрии, для подтверждения права на льготу семье мобилизованного необходимо получить справку в военкомате.Ранее губернатор Бусаргин заявил, что семьи мобилизованных планируется освободить от транспортного налога, от платы за детский сад, а также предоставить детям мобилизованных бесплатное питание в школе с пятого по одиннадцатый классы. Председатель комитета по социальной политике областной думы Роман Грибов также предложил рассмотреть возможность предоставлять детям мобилизованных бесплатные билеты в учреждения культуры.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

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