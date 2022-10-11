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Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823051798.html
Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными
Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными
Министр обороны России Сергей Шойгу, проверяя подготовку на полигонах Западного военного округа мобилизованных граждан, поставил задачи интенсивнее проводить... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:11
2022-10-11T12:24
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, проверяя подготовку на полигонах Западного военного округа мобилизованных граждан, поставил задачи интенсивнее проводить практические занятия по всем военно-учетным специальностям в тёмное время суток, сообщило Минобороны."Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток", - говорится в сообщении.
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россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ
12:11 11.10.2022 (обновлено: 12:24 11.10.2022)
 
Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными

Шойгу поставил задачу интенсифицировать ночные практические занятия с мобилизованными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, проверяя подготовку на полигонах Западного военного округа мобилизованных граждан, поставил задачи интенсивнее проводить практические занятия по всем военно-учетным специальностям в тёмное время суток, сообщило Минобороны.
"Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток", - говорится в сообщении.
Мобилизованные и добровольцы в составе танковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 07:16
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииСергей ШойгуБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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