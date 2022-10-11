https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823051798.html

Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными

Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными - РИА Новости, 11.10.2022

Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными

Министр обороны России Сергей Шойгу, проверяя подготовку на полигонах Западного военного округа мобилизованных граждан, поставил задачи интенсивнее проводить... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:11

2022-10-11T12:11

2022-10-11T12:24

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, проверяя подготовку на полигонах Западного военного округа мобилизованных граждан, поставил задачи интенсивнее проводить практические занятия по всем военно-учетным специальностям в тёмное время суток, сообщило Минобороны."Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822125925.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф