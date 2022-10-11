https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823051798.html
Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными
Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными
Министр обороны России Сергей Шойгу, проверяя подготовку на полигонах Западного военного округа мобилизованных граждан, поставил задачи интенсивнее проводить... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:11
2022-10-11T12:11
2022-10-11T12:24
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821965644_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_586bcba7832d888368f3bae723714f69.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, проверяя подготовку на полигонах Западного военного округа мобилизованных граждан, поставил задачи интенсивнее проводить практические занятия по всем военно-учетным специальностям в тёмное время суток, сообщило Минобороны."Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822125925.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821965644_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_f2c2b2e49614f626185ac2624f07751c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ
12:11 11.10.2022 (обновлено: 12:24 11.10.2022)
Шойгу приказал интенсифицировать ночные занятия с мобилизованными
Шойгу поставил задачу интенсифицировать ночные практические занятия с мобилизованными