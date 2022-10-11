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Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823051703.html
Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО
Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО
Министр обороны Сергей Шойгу на полигонах Западного военного округа проверил ход подготовки призванных по частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:11
2022-10-11T16:10
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
западный военный округ (зво)
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на полигонах Западного военного округа проверил ход подготовки призванных по частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Генерал армии уделил особое внимание практической подготовке новобранцев к выполнению задач по закреплению освобожденных территорий в тылу специальной военной операции.Также он посетил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которые присоединятся к боевым подразделениям.Во время инспекции замминистра обороны Юнусбек Евкуров рассказал главе ведомства о программах подготовки мобилизованных.Министр также поставил задачу повысить эффективность практических занятий в темное время суток.Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент Владимир Путина. По словам Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий. В общей сложности планируется призвать до 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса России.
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Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа
Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки призванных несколько дней назад в ходе частичной мобилизации. Особое внимание он уделил практической подготовке вновь прибывших к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации, сообщает Минобороны. Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в спецоперации, и поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий в тёмное время суток.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, западный военный округ (зво), сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Западный военный округ (ЗВО), Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:11 11.10.2022 (обновлено: 16:10 11.10.2022)
 
Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО

Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах Западного военного округа

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на полигонах Западного военного округа проверил ход подготовки призванных по частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Генерал армии уделил особое внимание практической подготовке новобранцев к выполнению задач по закреплению освобожденных территорий в тылу специальной военной операции.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:21В России
В Донбасс прибывают обученные мобилизованные резервисты, сообщил командир
Также он посетил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которые присоединятся к боевым подразделениям.
Во время инспекции замминистра обороны Юнусбек Евкуров рассказал главе ведомства о программах подготовки мобилизованных.
"Заслушав доклад, Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в специальной военной операции", — отметили в ведомстве.
Министр также поставил задачу повысить эффективность практических занятий в темное время суток.
Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент Владимир Путина. По словам Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий. В общей сложности планируется призвать до 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса России.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииЗападный военный округ (ЗВО)Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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