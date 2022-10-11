https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823051703.html

Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО

Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО - РИА Новости, 11.10.2022

Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО

Министр обороны Сергей Шойгу на полигонах Западного военного округа проверил ход подготовки призванных по частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2022

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2022-10-11T12:11

2022-10-11T16:10

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

западный военный округ (зво)

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на полигонах Западного военного округа проверил ход подготовки призванных по частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Генерал армии уделил особое внимание практической подготовке новобранцев к выполнению задач по закреплению освобожденных территорий в тылу специальной военной операции.Также он посетил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которые присоединятся к боевым подразделениям.Во время инспекции замминистра обороны Юнусбек Евкуров рассказал главе ведомства о программах подготовки мобилизованных.Министр также поставил задачу повысить эффективность практических занятий в темное время суток.Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент Владимир Путина. По словам Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий. В общей сложности планируется призвать до 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/donbass-1823056931.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки призванных несколько дней назад в ходе частичной мобилизации. Особое внимание он уделил практической подготовке вновь прибывших к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации, сообщает Минобороны. Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в спецоперации, и поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий в тёмное время суток. 2022-10-11T12:11 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, западный военный округ (зво), сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)