https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822998535.html
Семьям мобилизованных жителей Омской области бесплатно проведут газ
Семьям мобилизованных жителей Омской области бесплатно проведут газ - РИА Новости, 11.10.2022
Семьям мобилизованных жителей Омской области бесплатно проведут газ
Принято решение о бесплатных работах по проведению газа к домам семей мобилизованных жителей Омской области, сообщил журналистам губернатор региона Александр... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:24
2022-10-11T09:24
2022-10-11T09:25
общество
омская область
частичная мобилизация в россии
александр бурков
специальная военная операция на украине
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Принято решение о бесплатных работах по проведению газа к домам семей мобилизованных жителей Омской области, сообщил журналистам губернатор региона Александр Бурков.Он отметил, что работа будет сделана безотносительно к доходу семьи и уровню жизни.Помимо этого, правительство региона поможет обеспечить мобилизованных бойцов снаряжением и медикаментами, а каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омская область, частичная мобилизация в россии, александр бурков
Общество, Омская область, Частичная мобилизация в России, Александр Бурков, Специальная военная операция на Украине
09:24 11.10.2022 (обновлено: 09:25 11.10.2022)
Семьям мобилизованных жителей Омской области бесплатно проведут газ
Омский губернатор Бурков: семьям мобилизованных жителей области бесплатно проведут газ
ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Принято решение о бесплатных работах по проведению газа к домам семей мобилизованных жителей Омской области, сообщил журналистам губернатор региона Александр Бурков.
Он отметил, что работа будет сделана безотносительно к доходу семьи и уровню жизни.
"Мною дано указание сегодня по догазификации. Те ребята, которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации, эти семьи должны получить субсидию на догазификацию. Неважно, нуждается или нет семья. Не будут учитываться критерии прожиточного минимума. Мы всем окажем эту финансовую поддержку. Регион возьмет затраты на себя", - заявил Бурков.
Помимо этого, правительство региона поможет обеспечить мобилизованных бойцов снаряжением и медикаментами, а каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.