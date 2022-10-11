https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822998535.html

Семьям мобилизованных жителей Омской области бесплатно проведут газ

Семьям мобилизованных жителей Омской области бесплатно проведут газ - РИА Новости, 11.10.2022

Семьям мобилизованных жителей Омской области бесплатно проведут газ

Принято решение о бесплатных работах по проведению газа к домам семей мобилизованных жителей Омской области, сообщил журналистам губернатор региона Александр... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:24

2022-10-11T09:24

2022-10-11T09:25

общество

омская область

частичная мобилизация в россии

александр бурков

специальная военная операция на украине

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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Принято решение о бесплатных работах по проведению газа к домам семей мобилизованных жителей Омской области, сообщил журналистам губернатор региона Александр Бурков.Он отметил, что работа будет сделана безотносительно к доходу семьи и уровню жизни.Помимо этого, правительство региона поможет обеспечить мобилизованных бойцов снаряжением и медикаментами, а каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, омская область, частичная мобилизация в россии, александр бурков