https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных

Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022

Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных

Президент России подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Они предусматривают сохранение за призывниками рабочих... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:41

2022-10-11T09:41

2022-10-11T16:01

инфографика

общество

россия

частичная мобилизация в россии

кредитные каникулы

трудовой кодекс российской федерации (тк рф)

спецоперация

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Президент России подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Они предусматривают сохранение за призывниками рабочих мест, включение всего периода службы в трудовой стаж, отсрочку платежей по разным займам для военнослужащих и членов их семей. Подробнее о содержании новых документов — в инфографике Ria.ru.

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