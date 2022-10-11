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Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022
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Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
Президент России подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Они предусматривают сохранение за призывниками рабочих... РИА Новости, 11.10.2022
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инфографика
общество
россия
частичная мобилизация в россии
кредитные каникулы
трудовой кодекс российской федерации (тк рф)
спецоперация
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Президент России подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Они предусматривают сохранение за призывниками рабочих мест, включение всего периода службы в трудовой стаж, отсрочку платежей по разным займам для военнослужащих и членов их семей. Подробнее о содержании новых документов — в инфографике Ria.ru.
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общество, россия, частичная мобилизация в россии, кредитные каникулы, трудовой кодекс российской федерации (тк рф), спецоперация, инфографика, работа, банки, кредиты, ипотека
Инфографика, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Кредитные каникулы, Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), Спецоперация, Работа, Банки, Кредиты, Ипотека
09:41 11.10.2022 (обновлено: 16:01 11.10.2022)
 

Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных

Читать ria.ru в
Президент России подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Они предусматривают сохранение за призывниками рабочих мест, включение всего периода службы в трудовой стаж, отсрочку платежей по разным займам для военнослужащих и членов их семей. Подробнее о содержании новых документов — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииКредитные каникулыТрудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)СпецоперацияРаботаБанкиКредитыИпотека
 
 
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