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Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных - РИА Новости, 11.10.2022
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
Президент России подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Они предусматривают сохранение за призывниками рабочих... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:41
2022-10-11T09:41
2022-10-11T16:01
инфографика
общество
россия
частичная мобилизация в россии
кредитные каникулы
трудовой кодекс российской федерации (тк рф)
спецоперация
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Президент России подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Они предусматривают сохранение за призывниками рабочих мест, включение всего периода службы в трудовой стаж, отсрочку платежей по разным займам для военнослужащих и членов их семей. Подробнее о содержании новых документов — в инфографике Ria.ru.
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