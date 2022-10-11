https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822992283.html

Более двухсот ошибочно мобилизованных омичей вернулись домой

Более двухсот ошибочно мобилизованных омичей вернулись домой - РИА Новости, 11.10.2022

Более двухсот ошибочно мобилизованных омичей вернулись домой

Консультационный центр поддержки мобилизованных помог вернуться домой более 200 омичам, призванным по ошибке, сообщает пресс-служба правительства Омской... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:45

2022-10-11T08:45

2022-10-11T08:45

россия

общество

омская область

омск

александр бурков

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Консультационный центр поддержки мобилизованных помог вернуться домой более 200 омичам, призванным по ошибке, сообщает пресс-служба правительства Омской области.Среди ошибочно мобилизованных были студенты, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, люди с ограничениями по медицинским показаниям и те, у кого на иждивении находятся родственники."Обращений достаточно много. Каждый случай рассматривается индивидуально, проводятся проверки. На данный момент возвращены более 200 человек, которых мобилизовали с нарушениями", - пояснили в пресс-службе.Также правительство Омской области поможет обеспечить мобилизованных бойцов ковриками, спальниками и обувью, укомплектовать аптечки медикаментами. По решению губернатора Александра Буркова каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Выплаты начнутся со следующей недели.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822920276.html

россия

омская область

омск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, омская область, омск, александр бурков, владимир путин, частичная мобилизация в россии