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Более двухсот ошибочно мобилизованных омичей вернулись домой - РИА Новости, 11.10.2022
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Более двухсот ошибочно мобилизованных омичей вернулись домой
Более двухсот ошибочно мобилизованных омичей вернулись домой - РИА Новости, 11.10.2022
Более двухсот ошибочно мобилизованных омичей вернулись домой
Консультационный центр поддержки мобилизованных помог вернуться домой более 200 омичам, призванным по ошибке, сообщает пресс-служба правительства Омской... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:45
2022-10-11T08:45
россия
общество
омская область
омск
александр бурков
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Консультационный центр поддержки мобилизованных помог вернуться домой более 200 омичам, призванным по ошибке, сообщает пресс-служба правительства Омской области.Среди ошибочно мобилизованных были студенты, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, люди с ограничениями по медицинским показаниям и те, у кого на иждивении находятся родственники."Обращений достаточно много. Каждый случай рассматривается индивидуально, проводятся проверки. На данный момент возвращены более 200 человек, которых мобилизовали с нарушениями", - пояснили в пресс-службе.Также правительство Омской области поможет обеспечить мобилизованных бойцов ковриками, спальниками и обувью, укомплектовать аптечки медикаментами. По решению губернатора Александра Буркова каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Выплаты начнутся со следующей недели.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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россия, общество, омская область, омск, александр бурков, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Омская область, Омск, Александр Бурков, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
08:45 11.10.2022
 
Более двухсот ошибочно мобилизованных омичей вернулись домой

Центр поддержки помог вернуться домой более двумстам омичам, призванным по ошибке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Консультационный центр поддержки мобилизованных помог вернуться домой более 200 омичам, призванным по ошибке, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Среди ошибочно мобилизованных были студенты, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, люди с ограничениями по медицинским показаниям и те, у кого на иждивении находятся родственники.
"Обращений достаточно много. Каждый случай рассматривается индивидуально, проводятся проверки. На данный момент возвращены более 200 человек, которых мобилизовали с нарушениями", - пояснили в пресс-службе.
Также правительство Омской области поможет обеспечить мобилизованных бойцов ковриками, спальниками и обувью, укомплектовать аптечки медикаментами. По решению губернатора Александра Буркова каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Выплаты начнутся со следующей недели.
Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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РоссияОбществоОмская областьОмскАлександр БурковВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
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