https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823192668.html

В Динском районе Кубани проверяют школы из-за сообщений о минировании

В Динском районе Кубани проверяют школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 11.10.2022

В Динском районе Кубани проверяют школы из-за сообщений о минировании

Экстренные службы во вторник начали проверки школ в Динском районе Кубани после информации о "минировании", сообщили в Telegrаm-канале администрации района. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:56

2022-10-11T17:56

2022-10-11T17:56

россия

происшествия

краснодарский край

динской район

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Экстренные службы во вторник начали проверки школ в Динском районе Кубани после информации о "минировании", сообщили в Telegrаm-канале администрации района.Данные о якобы заложенных в школах бомбах поступили сегодня утром в Единую дежурно-диспетчерскую службу Динского района."В настоящее время отделом МВД РФ по Динскому району завершена проверка школ станицы Динской, взрывных устройств не обнаружено. Работа учреждений ведется согласно расписанию", - говорится в сообщении.Проверка других школ Динского района продолжается, о ее результатах обещают сообщить дополнительно.Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823017509.html

россия

краснодарский край

динской район

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, краснодарский край, динской район