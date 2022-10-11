https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823192668.html
В Динском районе Кубани проверяют школы из-за сообщений о минировании
В Динском районе Кубани проверяют школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 11.10.2022
В Динском районе Кубани проверяют школы из-за сообщений о минировании
Экстренные службы во вторник начали проверки школ в Динском районе Кубани после информации о "минировании", сообщили в Telegrаm-канале администрации района. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:56
2022-10-11T17:56
2022-10-11T17:56
россия
происшествия
краснодарский край
динской район
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Экстренные службы во вторник начали проверки школ в Динском районе Кубани после информации о "минировании", сообщили в Telegrаm-канале администрации района.Данные о якобы заложенных в школах бомбах поступили сегодня утром в Единую дежурно-диспетчерскую службу Динского района."В настоящее время отделом МВД РФ по Динскому району завершена проверка школ станицы Динской, взрывных устройств не обнаружено. Работа учреждений ведется согласно расписанию", - говорится в сообщении.Проверка других школ Динского района продолжается, о ее результатах обещают сообщить дополнительно.Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823017509.html
россия
краснодарский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, краснодарский край, динской район
Россия, Происшествия, Краснодарский край, Динской район
В Динском районе Кубани проверяют школы из-за сообщений о минировании
В Динском районе Кубани проверяют школы из-за поступивших сообщений об угрозе минирования
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости.
Экстренные службы во вторник начали проверки школ в Динском районе Кубани после информации о "минировании", сообщили
в Telegrаm-канале администрации района.
Данные о якобы заложенных в школах бомбах поступили сегодня утром в Единую дежурно-диспетчерскую службу Динского района.
"В настоящее время отделом МВД РФ по Динскому району завершена проверка школ станицы Динской, взрывных устройств не обнаружено. Работа учреждений ведется согласно расписанию", - говорится в сообщении.
Проверка других школ Динского района продолжается, о ее результатах обещают сообщить дополнительно.
Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.