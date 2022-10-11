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Мэр Львова сообщил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/lvov-1823074309.html
Мэр Львова сообщил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии
Мэр Львова сообщил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии - РИА Новости, 11.10.2022
Мэр Львова сообщил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что 30% города осталась без электроэнергии после удара, в двух районах есть проблемы с водоснабжением. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:56
2022-10-11T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
андрей садовой
владимир путин
украина
львов
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что 30% города осталась без электроэнергии после удара, в двух районах есть проблемы с водоснабжением."В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.Садовой также сообщил перебоях с водоснабжением в двух районах.Ранее мэр Львова сообщал о взрывах и проблемах с электроэнергией в городе.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявляли, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине была достигнута.
https://ria.ru/20221011/udary-1823072459.html
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в мире, жкх, андрей садовой, владимир путин, украина, львов, россия, вооруженные силы рф, курская аэс, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Андрей Садовой, Владимир Путин, Украина, Львов, Россия, Вооруженные силы РФ, Курская АЭС, Украинская железная дорога
12:56 11.10.2022 (обновлено: 12:57 11.10.2022)
 
Мэр Львова сообщил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии

Мэр Львова Садовой заявил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии после удара

© РИА Новости / Александр ХроленкоГород Львов. Архивное фото
Город Львов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Город Львов. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что 30% города осталась без электроэнергии после удара, в двух районах есть проблемы с водоснабжением.
"В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Садовой также сообщил перебоях с водоснабжением в двух районах.
Ранее мэр Львова сообщал о взрывах и проблемах с электроэнергией в городе.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
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Удары по Украине могут остановить обеспечение ВСУ, заявил экс-замглавы МЧС
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявляли, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине была достигнута.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХАндрей СадовойВладимир ПутинУкраинаЛьвовРоссияВооруженные силы РФКурская АЭСУкраинская железная дорога
 
 
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