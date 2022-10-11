https://ria.ru/20221011/lvov-1823074309.html

Мэр Львова сообщил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии

Мэр Львова сообщил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии - РИА Новости, 11.10.2022

Мэр Львова сообщил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что 30% города осталась без электроэнергии после удара, в двух районах есть проблемы с водоснабжением. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:56

2022-10-11T12:56

2022-10-11T12:57

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что 30% города осталась без электроэнергии после удара, в двух районах есть проблемы с водоснабжением."В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.Садовой также сообщил перебоях с водоснабжением в двух районах.Ранее мэр Львова сообщал о взрывах и проблемах с электроэнергией в городе.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявляли, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине была достигнута.

https://ria.ru/20221011/udary-1823072459.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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