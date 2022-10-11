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Слова Байдена больше для СМИ, чем для реальной политики, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022
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Слова Байдена больше для СМИ, чем для реальной политики, заявил Лавров
Слова Байдена больше для СМИ, чем для реальной политики, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022
Слова Байдена больше для СМИ, чем для реальной политики, заявил Лавров
Президент США Джо Байден на вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным ответил: "Посмотрим", этот ответ - больше для измышлений СМИ, чем для... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:33
2022-10-11T13:50
сергей лавров
джо байден
россия
сша
большая двадцатка
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным ответил: "Посмотрим", этот ответ - больше для измышлений СМИ, чем для реальной политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.На прошлой неделе Байден на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20 ответил: "Посмотрим". Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России."Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встречи со стороны Байдена, то эта уверенность, как я понимаю, базируется лишь на его фразе: "Посмотрим", когда у него спросили, будете ли вы встречаться в будущем с Путиным. Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики", - сказал министр в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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сергей лавров, джо байден, россия, сша, большая двадцатка, владимир путин, цены на нефть, в мире
Сергей Лавров, Джо Байден, Россия, США, Большая двадцатка, Владимир Путин, Цены на нефть, В мире
13:33 11.10.2022 (обновлено: 13:50 11.10.2022)
 
Слова Байдена больше для СМИ, чем для реальной политики, заявил Лавров

Лавров: слова Байдена больше для СМИ, чем для ведения реальной политики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным ответил: "Посмотрим", этот ответ - больше для измышлений СМИ, чем для реальной политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На прошлой неделе Байден на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20 ответил: "Посмотрим". Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России.
"Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встречи со стороны Байдена, то эта уверенность, как я понимаю, базируется лишь на его фразе: "Посмотрим", когда у него спросили, будете ли вы встречаться в будущем с Путиным. Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики", - сказал министр в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Сергей ЛавровДжо БайденРоссияСШАБольшая двадцаткаВладимир ПутинЦены на нефтьВ мире
 
 
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