https://ria.ru/20221011/lavrov-1823095497.html

Слова Байдена больше для СМИ, чем для реальной политики, заявил Лавров

Слова Байдена больше для СМИ, чем для реальной политики, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2022

Слова Байдена больше для СМИ, чем для реальной политики, заявил Лавров

Президент США Джо Байден на вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным ответил: "Посмотрим", этот ответ - больше для измышлений СМИ, чем для... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:33

2022-10-11T13:33

2022-10-11T13:50

сергей лавров

джо байден

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сша

большая двадцатка

владимир путин

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным ответил: "Посмотрим", этот ответ - больше для измышлений СМИ, чем для реальной политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.На прошлой неделе Байден на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20 ответил: "Посмотрим". Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России."Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встречи со стороны Байдена, то эта уверенность, как я понимаю, базируется лишь на его фразе: "Посмотрим", когда у него спросили, будете ли вы встречаться в будущем с Путиным. Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики", - сказал министр в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823097471.html

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сергей лавров, джо байден, россия, сша, большая двадцатка, владимир путин, цены на нефть, в мире