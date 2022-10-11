https://ria.ru/20221011/kupyansk-1823048925.html

Омбудсмен ДНР назвала видео расправы в Купянске чудовищной провокацией

Омбудсмен ДНР назвала видео расправы в Купянске чудовищной провокацией - РИА Новости, 11.10.2022

Омбудсмен ДНР назвала видео расправы в Купянске чудовищной провокацией

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала чудовищной провокацией Киева видео расправы над мирными жителями в Купянске, а целью провокации - запугивание мирного... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:04

2022-10-11T12:04

2022-10-11T12:08

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала чудовищной провокацией Киева видео расправы над мирными жителями в Купянске, а целью провокации - запугивание мирного населения.Ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского подразделения "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых "тела" скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что видео якобы взято из "телефона оккупанта". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска". В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что оно снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о разошедшемся по СМИ и соцсетям видео, заявил, что международных последствий для Украины из-за этого не будет, так как повестку международных организаций "формируют уродцы из западных стран"."Очевидно, что мы имеем дело с очередной чудовищной провокацией Украины. Подобные сценарии уже разыгрывались Киевом в Буче, в мариупольском драмтеатре и мариупольском роддоме. Цели всегда одни – запугать мирное население и расчеловечить образ русского солдата", - написала омбудсмен ДНР в своем Telegram-канале.Морозова добавила, что "украинские фейкоплеты" добились вирусного эффекта и эмоциональной реакции аудитории, но не учли факты. Армия России начала отступление из города еще в начале сентября, а в кадре пожелтевшие листья, то есть съемка свежая; убитых явно пытали, прослеживается почерк украинских спецслужб: связанные за спиной руки, веревка на шее, мешок на голове; после оккупации города Украиной в СМИ появилась информация, что украинские боевики ищут жителей, сотрудничавших с РФ, и увозят их в неизвестном направлении."Можно предполагать, что именно от тел похищенных граждан украинские каратели и избавляются на распространенном видео", - написала она.Омбудсмен заявила, что будет проведено объективное расследование преступлений украинских военных против гражданского населения Купянска, за подобные действия украинских войск последует расплата.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

https://ria.ru/20221010/kupyansk-1822919777.html

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в мире, дарья морозова, александр бастрыкин, дмитрий медведев, россия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)