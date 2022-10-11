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Омбудсмен ДНР назвала видео расправы в Купянске чудовищной провокацией - РИА Новости, 11.10.2022
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Омбудсмен ДНР назвала видео расправы в Купянске чудовищной провокацией
Омбудсмен ДНР назвала видео расправы в Купянске чудовищной провокацией - РИА Новости, 11.10.2022
Омбудсмен ДНР назвала видео расправы в Купянске чудовищной провокацией
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала чудовищной провокацией Киева видео расправы над мирными жителями в Купянске, а целью провокации - запугивание мирного... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:04
2022-10-11T12:08
в мире
дарья морозова
александр бастрыкин
дмитрий медведев
россия
украина
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала чудовищной провокацией Киева видео расправы над мирными жителями в Купянске, а целью провокации - запугивание мирного населения.Ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского подразделения "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых "тела" скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что видео якобы взято из "телефона оккупанта". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска". В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что оно снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о разошедшемся по СМИ и соцсетям видео, заявил, что международных последствий для Украины из-за этого не будет, так как повестку международных организаций "формируют уродцы из западных стран"."Очевидно, что мы имеем дело с очередной чудовищной провокацией Украины. Подобные сценарии уже разыгрывались Киевом в Буче, в мариупольском драмтеатре и мариупольском роддоме. Цели всегда одни – запугать мирное население и расчеловечить образ русского солдата", - написала омбудсмен ДНР в своем Telegram-канале.Морозова добавила, что "украинские фейкоплеты" добились вирусного эффекта и эмоциональной реакции аудитории, но не учли факты. Армия России начала отступление из города еще в начале сентября, а в кадре пожелтевшие листья, то есть съемка свежая; убитых явно пытали, прослеживается почерк украинских спецслужб: связанные за спиной руки, веревка на шее, мешок на голове; после оккупации города Украиной в СМИ появилась информация, что украинские боевики ищут жителей, сотрудничавших с РФ, и увозят их в неизвестном направлении."Можно предполагать, что именно от тел похищенных граждан украинские каратели и избавляются на распространенном видео", - написала она.Омбудсмен заявила, что будет проведено объективное расследование преступлений украинских военных против гражданского населения Купянска, за подобные действия украинских войск последует расплата.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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в мире, дарья морозова, александр бастрыкин, дмитрий медведев, россия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Дарья Морозова, Александр Бастрыкин, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
12:04 11.10.2022 (обновлено: 12:08 11.10.2022)
 
Омбудсмен ДНР назвала видео расправы в Купянске чудовищной провокацией

Омбудсмен ДНР Морозова назвала видеозапись расправы в Купянске чудовищной провокацией

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала чудовищной провокацией Киева видео расправы над мирными жителями в Купянске, а целью провокации - запугивание мирного населения.
Ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского подразделения "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых "тела" скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что видео якобы взято из "телефона оккупанта". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска". В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что оно снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о разошедшемся по СМИ и соцсетям видео, заявил, что международных последствий для Украины из-за этого не будет, так как повестку международных организаций "формируют уродцы из западных стран".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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"Очевидно, что мы имеем дело с очередной чудовищной провокацией Украины. Подобные сценарии уже разыгрывались Киевом в Буче, в мариупольском драмтеатре и мариупольском роддоме. Цели всегда одни – запугать мирное население и расчеловечить образ русского солдата", - написала омбудсмен ДНР в своем Telegram-канале.
Морозова добавила, что "украинские фейкоплеты" добились вирусного эффекта и эмоциональной реакции аудитории, но не учли факты. Армия России начала отступление из города еще в начале сентября, а в кадре пожелтевшие листья, то есть съемка свежая; убитых явно пытали, прослеживается почерк украинских спецслужб: связанные за спиной руки, веревка на шее, мешок на голове; после оккупации города Украиной в СМИ появилась информация, что украинские боевики ищут жителей, сотрудничавших с РФ, и увозят их в неизвестном направлении.
"Можно предполагать, что именно от тел похищенных граждан украинские каратели и избавляются на распространенном видео", - написала она.
Омбудсмен заявила, что будет проведено объективное расследование преступлений украинских военных против гражданского населения Купянска, за подобные действия украинских войск последует расплата.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 18:21Специальная военная операция на Украине
СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском
 
В миреДарья МорозоваАлександр БастрыкинДмитрий МедведевРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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