https://ria.ru/20221011/kultura-1823023809.html

Новый Дом культуры откроют в Липецкой области до конца года

Новый Дом культуры откроют в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 11.10.2022

Новый Дом культуры откроют в Липецкой области до конца года

Новый дом культуры откроется в селе Спешнево-Ивановское Данковского района Липецкой области до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.10.2022

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2022-10-11T11:12

липецкая область

игорь артамонов

данковский район

общество

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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Новый дом культуры откроется в селе Спешнево-Ивановское Данковского района Липецкой области до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Строительство ДК ведется в рамках нацпроекта "Культура".По его словам, сейчас ДК готов более чем на 80 процентов. К зданию уже подведены сети газоснабжения, водопровода, канализации, почти завершены кровельные работы.Подрядчики занимаются монтажом внутренних инженерных сетей. В здании разместятся библиотека, зрительный зал на 200 мест с эстрадой, административные и технические помещения, гардероб.В доме культуры будут проходить различные мероприятия, работать кружки и секции по интересам. Здание будет стоять в самом центре села в отличии от старого клуба, который располагался на окраине. Старое здание почти совсем пришло в негодность, ремонтировать его нет смысла. На строительство нового ДК из федерального, областного и муниципального бюджетов в общей сложности были выделены 39 миллионов рублей."Для жителей сельских населенных пунктов открытие таких объектов –большое событие, потому что есть чем заняться молодежи в свободное время. А значит, все меньше будет среди них желающих покинуть свою малую родину, ну а власть в свою очередь будет стараться создавать для жителей сел все более комфортные условия для жизни, чем в городе", - сказал Артамонов.Отдельная смета составлена на благоустройство обширной территории возле нового Дома культуры. Там будет уложена плитка, сделана парковка, места для отдыха, газоны.

https://ria.ru/20221006/sotsproekt-1821936482.html

данковский район

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Артем Смирнов

игорь артамонов, данковский район, общество